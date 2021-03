Irinel Columbeanu s-a văzut cu Monica Gabor! Afaceristul a dat uitării scandalul cu fosta soție: "Sunt bucuros pentru ce i se întâmplă"

In articol:

Irinel Columbeanu și-a schimbat părerea despre fosta soție, Monica Gabor. Cei doi s-au văzut, de curând, în România.

Irinel Columbeanu, întâlnire cu Monica Gabor

În urmă cu 11 ani, Irinel Columbeanu și Monica Gabor divorțau. Fetița celor doi, Irina, a rămas în grija tatălui. Chiar dacă divorțul a fost unul cu scandal, se pare că lucrurile se îndreaptă către drumul cel bun la momentul actual. Foștii soți s-au văzut de curând și au avut o relație destul de bună.

În continuare, în cadrul unei emisiuni de televiziune, omul de afaceri a adăugat că este bucuros pentru ce i se întâmplă Monicăi.

„Eu sunt bucuros pentru ce i se întâmplă Irinei, Monicăi. Monica a fost și în București pe timpul pandemiei. Irina era la școală, nu a avut cum să vină”, a declarat Irinel Columbeanu.

De asemenea, Irinel a mai vorbit despre faptul că este extrem de fericit cu educația pe care o primește fiica lui, Irina, în America, acolo unde Monica Gabor locuiește de câțiva ani.

„Este profesoară suplinitoare cu acte în regulă. Ea a învățat, nu tatăl meu a învățat-o engleză cum s-a scris… nu îmi place treaba asta că el i-a pus cartea în mână. Era o fată deja foarte educată. Este foarte frumos, îmi place că muncește și a învățat-o și pe Irina în același spirit. Am vorbit cu fata și îmi spunea că de Ziua Recunoștinței au mâncat rață. Și trebuia să dea 100 de dolari, dar au dat 20 pentru că au cumpărat-o nejumulită, avea penele pe ea și era mai ieftină. Mi-a zis: am venit acasă și am jumulit-o eu! Sunt bucuros pentru că în America nu e un stil de viață plin de mașini de lux și altele”, a mai adăugat Irinel Columbeanu.

Irinel Columbeanu și Monica Gabor

Cât despre Mr. Pink, iubitul Monicăi Gabor, afaceristul susține că este un om onest și că aceștia chiar s-au întâlnit în anul 2016.

„Este un om onest, mi-am dat seama din 2016. Și acum îmi dau seama de asta uitându-mă la fiica mea, la educația pe care o primește”, a mai adăuat Irinel Columbeanu.