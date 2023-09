Iris, declarații emoționante după finala "Bravo, ai stil": "Au fost cele mai intense și frumoase luni din viața mea". Cum s-a schimbat viața ei și ce decizie a luat odată ce s-a încheiat competiția | EXCLUSIV

In articol:

Iris a avut parte de momente extrem de emoționante în timpul competiției și mărturisește că au fost cele mai frumoase luni din viața ei.

Fosta concurentă de la "Bravo, ai stil" a povestit cum i s-a schimbat viața după competiție și mai ales ce decizii a luat după terminarea filmărilor.

Tânăra roșcată a dat totul în concurs, după cum a povestit chiar ea. Ținuta pentru marea finală a fost gata cu doar patru ore înainte de începerea filmărilor și a fost gândită de ea. După ce s-a terminat emisiunea, Iris mărturisește că vrea să se mute în București și deja își caută chirie.

Ce a însemnat competiția "Bravo, ai stil" pentru Iris

Iris a intrat încă de la început în competiție și a reușit să ajungă până în semifinală. Tânăra a fost eliminată chiar înainte de mare finală, iar de-a lungul timpului a câștigat cinci gale. Pentru ea, competiția de stil a fost cea mai frumoasă experiență pe care a trăit-o.

Citește și: „Să își vadă mai mult și de soț” Ce se întâmplă, de fapt, între Tavi Clonda și Gabriela Cristea? Nemulțumirile pe care artistul le are la adresa partenerei lui, după 8 ani de căsnicie

Până în prezent, pentru Iris nimic nu se compară cu tot ceea ce a trăit în cele șase luni de "Bravo, ai stil", însă lasă viitorul să o surprindă de acum și așteaptă cu nerăbdare să vadă ce se mai întâmplă.

"Au fost cele mai intense și mai frumoase luni din viața mea. Mi se pare că toate concurentele spunem asta și deja pare clișeic, dar până acum este cea mai frumoasă experiență a vieții mele.

Sper ca peste câteva luni, ani, să pot să spun că am alta și mai frumoasă, dar cu siguranță Bravo va rămâne mereu așa în sufletul meu", a povestit Iris, la "Bravo, ai stil" Backstage.

Iris, concurentă "Bravo, ai stil" [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Cum arată femeia care a cheltuit peste 150.000 de euro pentru a-și lungi picioarele. Acum regretă| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Cum s-a pregătit Iris pentru marea finală

Iris s-a numărat printre concurentele care au ajuns în marea finală "Bravo, ai stil", ea fiind eliminată cu puțin timp înainte să se anunțe marea câștigătoare. Pregătirea pentru momentul din gala finală mărturisește că a fost intensă, iar rochia a fost gata cu doar câteva ore înainte ca ea să apară în platou.

Citește și: Adina Halas are o preferată de la „Bravo, ai stil”! Ne-a dezvăluit numele concurentei pe care vrea să o vadă câștigătoare: „E cea mai bună din acest sezon”| EXCLUSIV

"Pentru finală și pentru semifinală am muncit cam cât am muncit o lună de concurs. Cam acesta este echivalentul, pentru o lună de concurs de 30 de ținute, cam atâta am muncit și pentru finală și semifinală. Timpul nu a fost foarte scurt, dar mi-am dorit lucruri cât mai mărețe, oarecum impregnante, pentru că îmi doream ca cei de acasă să rămână cu o imagine cât mai puternică în ceea ce mă privește pe mine și prestația mea din semifinale și finală.

Pentru rochia de finală mi-a rămas exact o săptămână în care trebuia să realizez printul, iar mai apoi trebuia să mă duc la Cornel să ne decidem de modelul rochiei exact pentru că așteptam să iasă printul ca să văd ce model de rochie fac. Aveam o ideea în cap, dar nu era foarte clară, iar pe parcurs mi-am dat seama că vreau să mai adaug și tiul, am mai fugit după materiale, a fost nebunie și rochia a fost gata cu patru ore înainte de finală", a mai povestit Iris, la WOWnews.

Iris, concurentă "Bravo, ai stil" [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum s-a schimbat viața lui Iris, după terminarea "Bravo, ai stil"

Iris este de părere că a învățat foarte multe lucruri în competiție. Vedeta mărturisește că ori de câte ori credea că nu mai poate, își punea gânduri în ordine și realiza că de fapte mai poate puțin.

Citește și: Diana de la "Bravo, ai stil" a spus cine sunt cele două concurente pe care nu le place: "Așa oameni nu am văzut în viața mea"| EXCLUSIV

Citeste si: „Nu mai am sinusuri, am rămas fără gust și fără miros pentru tot restul vieții, nu mai pot dormi pe partea stânga pentru ca mă doare foarte tare.” Dana Roba a postat imagini emoționante pe rețelele de socializare- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: O nouă audiere în cazul accidentului teribil de la 2 Mai/ Avocat: ”Declarațiile familiilor tinerilor decedați sunt șocante, ceva îngrozitor”- stirilekanald.ro

Citeste si: Mesajul sfâșietor al soției lui Răzvan Gorcinski: "Atât chin pentru mine, pentru familia ta, colegi, prieteni, toată lumea te iubește!"- radioimpuls.ro

Acum, când s-a încheiat concursul, Iris este gata să se mute în București definitiv. Fosta concurentă a sezonului 8 își caută deja chirie în Capitală și vrea să locuiască împreună cu o bună prietenă.

"Simt că am avansat și am câștigat în șase luni cât probabil au câștigat alții în șase ani și acum repet, ne întoarcem la presiunea de pe umerii mei, care totuși îmi place și este o satisfacție enormă.

Am nevoie de o pauză, am tot spus că iau pauza aceasta și încă nu m-am apucat de ea pentru că am început să împachetez pachete, să dau hainele înapoi, să mă mai duc pe la evenimente, să mă văd cu lumea.

Îmi doresc să mă duc acasă la ai mei, să stau puțin cu ei, să revin la vechile obiceiuri, să mănânc mâncarea lui buni, să ies cu prietenii de acasă la cafele și am zis că îmi permit o săptămână și mai apoi mă întorc la București. Trebuie să renunț la chiria de la Cluj, iar acum îmi caut chirie în București", a mai dezvăluit Iris, în exclusivitate.

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!