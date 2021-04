Irisha este nominalizată pentru eliminare din competiția Survivor România. „Am încredere în publicul meu de acasă!”

In articol:

Faimoșii au făcut nominalizări la Survivor România, după ce au pierdut meciul de imunitate în fața Războinicilor.

Irisha, nominalizată pentru eliminare la Survivor România

Sălbaticii au pierdut primul meci de imunitate al săptămânii la un scor rușinos de 10-5.

Vedetele au făcut nominalizări, iar patru voturi au mers către noua concurentă din echipa Faimoșilor, Irisha

Irisha la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Bombă la Survivor România. Rapidistul Ștefan Ciuculescu intră în competiția fenomen din Republica Dominicană

Cântăreața susține că voturile nu sunt o surpriză, pentru că a adus cele mai puține puncte pentru echipa roșie în această săptămână. „Mă așteptam, pentru că s-a vorbit că se va vota în funcție de punctele aduse săptămâna asta. Eu am adus cu unul mai puțin decât Raluca. Unii nu au ținut cont. Eu am încredere în publicul meu de acasă, mereu când am fost pusă în situația asta, oamenii au fost de partea mea.

Sper că și de acestă dată să se întâmple la fel. Știu că nu e decizia finală. Mâine mai există un joc pe care o să-l câștigăm și o să fie unul de la Războinci. Și o să iasă de la Războincii. Știu că ei nu și-au dorit și s-a mers pe premisa cine aduce mai multe puncte. Vreau să-i rog pe oamenii de acasă să mă voteze și să le mulțumesc”, a declarat Irisha.

Citeste si: Magda Vasiliu, părăsită de iubit, la patru ani de când s-a mutat în Italia: “Este greu, dar ne descurcăm!”- bzi.ro

Faimoșii, zguduiți de înfrângerea rușinoasă la Survivor România

Sălbaticii își revin cu greu după ce au pierdut imunitatea la Survivor România.

Raluca Dumitru: O să câștigăm cel de-al doilea joc de imunitate mâine. Suntem puternici. Cred că nu ne-am concentrat destul de bine pe traseu și am fost mai liniștiți. Ei au avut mai mult noroc astăzi.

Citeste si: EXCLUSIV Cătălin Moroșanu rupe tăcerea! Adevărul despre grupulețele formate în echipa Faimoșilor de la Survivor: „Ascultau de Culiță, nu de mine!”

Sebastian Chitoșcă: E prima oară când m-am simțit penibil când Marius era la jumătatea traseului și eu abia ieșeam din apă. Nu am scuză. Astăzi am dat tot ce am putut, dar nu am putut să-mi ajut echipa. Îmi pare rău că am pierdut. Un adevărat Survivor trebuie să le îndeplinească pe toate, eu nu îndeplinesc partea de înot. Vine momentul în care îmi dau seama că limitele mele apar în competiție. Mă simt trist.

Zanni: Am crezut că o să mă descurc mai bine la apă. Am încercat să fentez să-mi dau seama cu ce greșesc. Noi n-am câștigat pentru că suntem varză la aruncări. Suntem obligați să dăm pe cineva afară și nu-mi doresc.

Zanni la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Cătălin Moroșanu este eliminat din competiția Survivor România. Mărturisirile luptătorului i-a lăsat mască pe Faimoși. „Îmi doream să piardă probe pentru că îi uram!”

Irisha: Am sperat că o să egalăm scorul și intrăm la ștafetă. Suntem o echipă puternică, Războinici s-au descurcat bine la final. Noi am fost buni pe traseu. Îmi pare că nominalizam.