Isabela l-a reclamat la poliție pe Daniel Onoriu, după ce acesta a încălcat ordinul de restricție. Reacția fostului pilot: „Nu are nicio dovadă”

In articol:

Vestea că Isabela și Daniel Onoriu divorțează a luat prin surprindere o țară întreagă, mai ales că cei doi au fost supuși mai multor încercări de-a lungul relației lor, pe care le-au depășit împreună, în cele din urmă. La doar câteva săptămâni după anunțul legat de separare, Isabela Onoriu a declarat public că a reușit să obțină un ordin de restricție pe numele încă soțului ei,

căci simte că viața sa ar fi pusă în pericol, din cauza amenințărilor pe care le primește zilnic din partea acestuia.

Ei bine, însă, pilotul de raliuri nu ar fi respectat documentul emis de autorități și ar fi încălcat legea, fiind reclamat de încă soția lui la poliție.

Daniel Onoriu a ajuns în fața polițiștilor, după ce a fost reclamat de Isabela

Isabela Onoriu l-a reclamat pe Daniel Onoriu la poliție, după ce pilotul ar fi încălcat ordinul de restricție potrivit căruia, bărbatul nu are voie să se apropie la mai puțin de 300 de metri de încă soția lui.

De asemenea, Daniel Onoriu a venit și cu primele declarații despre acest subiect, spunând că a fost chemat la audieri pentru a da o declarație scurtă și că totul a fost doar timp pierdut, pentru că el este nevinovat.

Citeste si: Divorţul momentului! Paula Seling a divorţat după 17 ani de căsnicie! Managerul artistei: „Da, este adevărat”- kfetele.ro

Citeste si: Vloggerița din Iași are un succes răsunător pe rețelele de socializare! „Am suferit operații pe tot parcursul copilăriei, iar apoi mi-am văzut de pasiunile mele” – GALERIE FOTO- bzi.ro

Citeste si: Isabela, primele declarații după ce Daniel Onoriu s-a afișat cu noua iubită: „A dus-o în apartamentul unde am locuit noi doi, în patul nostru”. Ce se întâmplă cu divorțul dintre cei doi

În același timp, sportivul a mai precizat că Isabela nu are nicio dovadă că el ar fi încercat să se apropie de ea și că tot ce a făcut a fost să-i dea un simplu telefon, cu scopul de a purta o discuție pentru a se împăca.

”Am fost sunat să vin să dau declarație și am dat o declarație scurtă. Sunt chemat degeaba aici pentru că nu am făcut nimic (…).

Nu are nici o dovadă. Eu nu am voie să mă apropii de ea 300 de metri, dar mesaje și telefoane am voie să îi dau. Și i-am dat telefoane în care o rugam să ne împacăm”, a declarat pilotul de raliuri, pentru un post TV.

Citeste si: „Să fiu fericit cu Mihaela mea” Daniel Onoriu a recunoscut că și-a înșelat „toată viața” prima soție. Pilotul de curse o va cere în căsătorie din nou pe mama copiilor lui

Totodată, Daniel Onoriu a mai precizat că este pe cât se poate de dezamăgit de atitudinea femeii alături de care a avut o căsnicie timp de 6 ani: ”Soția mea, din păcate, pe care am iubit-o șase ani și am plimbat-o în toată lumea și am răsfățat-o cu cadouri scumpe, mă dă în judecată și mă cheamă doar pe la secții. Eu sunt un om bolnav, am stat 55 de zile în comă și în loc să mă antrenez sau să merg la vreo clinică, stau în fața secției ca să dau declarații”.

Isabela și Daniel Onoriu