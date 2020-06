In articol:

Bianca Pop, fosta ispită de la Insula Iubirii, a fost surpinsă în tandrețuri cu fostul fotbalist Marian Aliuță. Conform spynews.ro, Marian Aliuță și Bianca Pop au fost surprinși de paparazzii în timp ce se aflau la o întâlnire, care ar fi avut loc în apartamentul ispitei, unde ar fi petrecut câteva ore bune împreună.

Paparazii au surprins momentul în care Marian Aliuță pleca de la Bianca Pop. Fosta ispită a ieșit din casă îmbrăcată cu un halat, iar preț de câteva minute, înainte ca Marian Aliuță să se urce în autoturism, cei doi s-au sărutat cu foc şi s-au îmbrățișat pătimaş.

Fostul fotbalist Marian Aliuță, care a activat la Steaua, Rapid şi Şahtior Doneţk este căsătorit de ani buni cu Gabriela și au împreună trei copii.

Ce a spus Bianca Pop, după ce a fost surprinsă sărutându-se cu Marian Aliuță

Fosta ispită Bianca Pop a vorbit despre episodul în care a fost surprinsă de paparazzi sărutându-se cu fostul fotbalist Marian Aliuță. Bianca Pop a dat de înțeles că nu are o relație intimă cu Marian Aliuță, fiind doar prieteni. ”Eu mă pup pe buze cu prietenii mei. Suntem prieteni foarte buni și cam atât. Imaginile vorbesc! Suntem prieteni și atât. Eu sunt mai nebună, mai vulcanică, asta fac eu cu prietenii mei, mă pup pe buze cu prietenii mei”, ar fi declarat Bianca Pop despre respectivul episod.

Ispita Bianca Pop, scandal, după ce a spus că nu iese din casă fără 1000 de euro în poșetă

Ispita Bianca Pop este una dintre cele mai focoase ipiste de la Insulă și numele ei este pe buzele tuturor de când a apărut la televizor spunând că nu iese din casă cu mai puțin de 1000 de euro în poșetă pentru că altfel se simte „ca o săracă”.

”Eu nu ies din casa dacă n-am minim cash în poșetă 1000 euro plus bani pe carduri. Adică, n-ai cum. Mă simt ca o boschetară fără 1000 euro, cum să ies așa în oraș? E puțină suma. Dacă n-am cash atât nu ies din casă", a declarat Bianca Pop la TV. Declarația ispitei Bianca Pop a dus la un adevărat scandal, multe vedete condamnând-o pe fosta ispită.

Plecată de la vârsta de 19 ani de acasă, orădeanca în vârstă de 30 ani, a mărturisit că talentul și șmecheria sunt lucrurile cele mai importante care au ajutat-o în viață: ”Am plecat de acasă la 19 ani, am cunoscut persoane care nu trebuia să le cunosc, am ajuns pe unde am ajuns, am urcat frumos pe o scăriţă, aşa, şi mi-au făcut talentul. Alo, doi-zece, doi-zece", a spus Bianca Pop.