„Iubire, te rog, nu mă filma!” Iancu Sterp a trecut peste cuvântul iubitei sale. Ce a refuzat Denisa să facă în fața camerei

De când și-a oficializat relația în mediul online, Iancu Sterp nu pierde nicio ocazie pentru a se mândri cu iubita lui. Așa s-a întâmplat și de această dată. În ultimul vlog postat pe canalul personal de Youtube, fostul concurent de la "Puterea Dragostei" a ținut să împărtășească cu cei de acasă câteva momente din viața de cuplu.

Cum și-a filmat Iancu Sterp iubita?

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că familia Sterp se ocupă de ani buni cu creșterea oilor. Iancu, Culiță, dar și cele două surori ale lor s-au afișat în nenumărate rânduri în mediul online în timp ce munceau în gospodărie sau pe câmp, pentru a-și ajuta mama. De data aceasta, fostul concurent de la "Puterea Dragostei" și-a luat și iubita la o plimbare, ca să o ducă în locul în care familia lui obișnuiește să le facă baie animalelor. Pentru că traseul a fost unul anevoios, Iancu a vrut să le arate celor care îl urmăresc cum se descurcă Denisa în astfel de situații, când nu are mașina la îndemână. Tânăra nu a fost, însă, la fel de încântată atunci când a văzut că este filmată:

"Iancu Sterp: Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog. Am venit până la noi la câmp, unde avem un loc, unde o să facem baie la oi, să vedem cum se prezintă. O să le facem baie în câteva zile. Voiam să vă arăt pe unde am trecut, am venit pe jos, nu am mai luat mașina. Trebuie să trecem râul. La întoarcere cred că e un pic mai greu. Vreau să o văd pe Denisa. Treci tu prima.

Denisa Coțolan: Nu mă filmezi!

Iancu Sterp: Filmez! Ai grijă!

Denisa Coțolan: Nu, iubire, te rog nu mă filma! Lasă-mă să trec liniștită.

Iancu: Înainte ai trecut foate bine. Ești o adevărată atletă, dar mi-e frică că pică. Eu am trecut primul. Hai iubire, știu că poți! Nu mă înjurați, că prima dată am ajutat-o, asta e challenge-ul, să vedem dacă putem trece asta.", a fost conversația celor doi, din cadrul vlogului amintit.

Iancu și Denisa și-au dus relația la nivelul următor

Deși au doar câteva luni de când sunt împreună, se pare că Iancu Sterp și Denisa Coțolan au sentimente tot mai puternice unul pentru celălalt. Fostul concurent de la "Puterea Dragostei" și iubita lui au decis de curând să se mute împreună la Timișoara, acolo unde tânăra este studentă în prezent: "Noi ne-am mutat împreună, după cum se vede. Bine, când pot și eu mai merg și pe acasă, mai am treabă și pe acasă, așa că stau și eu cu ea cât pot aici.", a povestit Iancu Sterp, pe canalul său de Youtube.

Mai mult, fratele lui Culiță a anunțat că are planuri serioase cu partenera lui. Iancu este pregătit să renunțe pentru totdeauna la burlăcie și să-și întemeieze o familie alături de Denisa: "Dacă mă ajută Dumnezeu, poate la anul urmez eu după Getuța. Sănătoși să fim și calculați, că e foarte important să avem înțelegere. Dacă nu e înțelegere între oameni, lucrurile o iau razna.", a mărturisit Iancu Sterp, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.