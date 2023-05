Iubirea se trăiește în paradis pentru Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești! Manelistul o tratează ca pe o regină și a spart o sumă colosală pe cazarea din Bali | EXCLUSIV

In articol:

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au parte de o vacanță exotică într-unul dintre cele mai liniștite și frumoase locuri de pe pământ.

În ciuda tuturor zvonurilor și speculațiilor cu privire la despărțirea celor doi artiști, povestea lor de iubire pare să fie mai frumoasă ca oricând.

Cei doi îndrăgostiți au luat o mică pauză de la scenă și au decis să se relaxeze în Bali, acolo unde grijile dispar! Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești nu au ales orice resort, ci unul de lux, preferat adesea de vedetele din România când merg în destinația exotică.

Cât ar fi plătit Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești pentru cazarea de lux

Ce-i drept, nu își permite oricine un astfel de sejur, mai ales că la prețul cazării se adaugă și biletele de avion extrem de piperate. E clar, Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean nu se uită la bani când vine vorba de relaxare și pe bună dreptate, dar fiind că eforturile și munca trebuie să fie răsplătite cum se cuvine!

Citește și: Theo Rose a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Bogdan de la Ploiești, pentru a-i cere o favoare. Nimeni nu și-a închipuit ce avea să urmeze. Artistul nu știa că este pe difuzor: "Tu chiar erai dispus"

Cei doi îndrăgostiți le-au arătat fanilor de pe Instagram unde au ales să stea în scurta lor vacanță exotică, iar jurnaliștii WOWbiz.ro

au aflat cam pe la ce prețuri ajung camerele în resortul din Bali. Pentru o săptămână de cazare, într-o cameră simplă, turiștii ajung să plătească aproximativ 2.000 de euro. Tarifele cresc dacă vorbim de vile cu piscină privată sau jacuzzi în cameră, tarifele depășesc 2.500 de euro.

Bogdan de la Ploiești [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Gestul incredibil făcut de Jador pentru o bătrână care mergea pe jos 6 km pentru 10 lei: „Nu am cuvinte”- kanald.ro

Citeste si: Pescar ucis și mâncat de urs. Autoritățile i-au găsit capul lângă un lac- stirileprotv.ro

Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești, o relație zbuciumată?!

Povestea de iubire dintre Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești nu a fost lipsită de momente grele. Cei doi au avut parte de extrem de multă atenție, dar și hate din partea fanilor. Dacă cei mai mulți dintre inaternauți s-au bucurat pentru ei, au existat și persoane care nu au fost atât de fericite la aflarea veștii.

Citește și: Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești, supuși multor provocări de când formează un cuplu. Artistul recunoaște că dansatoarea a fost la un pas de a ceda: “O vedeam tristă, supărată. Nu putem, e foarte greu pentru noi”

Inițial, cei doi artiști nu au recunoscut că formează un cuplu, iar la scurt timp după ce au admis au venit și o serie de împăcări și despărțiri ce s-au dovedit a fi mai mult sau mai puțin strategii de marketing pentru promovarea unor noi piese.

Din fericire, ori de câte ori s-a anunțat o despărțire între cei doi au venit și veștile bune cu privire la împăcare, iar în ciuda răutăților, relația dintre Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești pare mai puternică ca niciodată!

Cristina Pucean [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Vom rămâne suflet lângă suflet” Anamaria Prodan a anunțat despărțirea de Flavius Nedelea- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 mai 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul șocant pentru care Camilla Parker a lasat să îi scape informații despre relația extraconjugală a prințului William cu Rose Hanbury- radioimpuls.ro

Ce spune Bogdan de la Ploiești despre relația cu Cristina Pucean

Bogdan de la Ploiești are un singur lucru pe care nu i l-ar ierta niciodată Cristinei Pucean. La Detectorul de minciuni, manelistul a mărturisit că nu ar putea trece niciodată peste infidelitate, tocmai pentru că se presupune că iubește acea persoană și mai ales că există respect între ei.

"Dacă mi-ar greși și mi-ar fi infidelă, nu aș ierta-o. Peste asta nu trec nici dacă îmi dai milioane de euro.

Dacă o persoană pe care o iubesc, unde am ajuns la un punct anume de încredere, de respect, de amintiri și așa mai departe, nu pot să accept asta. Dar nu mi-e frică nici de așa ceva, nu mă gândesc la treaba asta niciodată. Consider că ne putem despărți ca oamenii, putem ajunge la un comun acord că nu ne înțelegem, iar după aia e liberă să facă orice, nu am nicio pretenție, nici măcar a doua, a treia zi, pentru că este vorba de ea, nu mai este vorba de mine. În schimb, dacă cineva alege să facă treaba asta cât este cu mine, atunci...Femeia cu care merg de mână, o țin la sacou și dacă aia e jerpelită, se vede urât și sacoul, cum e batista.", a mărturisit Bogdan de la Ploiești, la Detectorul de minciuni.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!