Finaliști Românii au Talent 2023. Vezi care sunt primii concurenți calificați în marea finală

In articol:

Finaliști Românii au Talent 2023. Vezi cine sunt concurenții propulsați de public în marea finală de la Românii au Talent, sezonul 13.

Finaliști Românii au Talent 2023

Primii cinci finaliști de la Românii au Talent, sezonul 13, au fost anunțați vinerea trecută, în semifinala live. În urma voturilor publicului, aceștia sunt: Albert Gugulan, Oleg Spînu, Bianca Avram, Monique Family și Rareș Prisacariu.

Albert Gugulan

Albert Gugulan are 17 ani și vine din Buzău. Finalistul de la Românii au Talent 2023 s-a prezentat în preselecții cu un număr spectaculos de pian, care avea să îi aducă aprecierea juraților, dar și un loc în finala de la Românii au Talent, sezonul 13.

Citește și: Andreea Raicu a recunoscut că ea a fost cea care a greșit în relația cu Cristi Chivu! Declarație neașteptată: „Nu eram matură”

Albert Gugulan [Sursa foto: Facebook: Românii au Talent]

„Pianul pentru mine înseamnă totul, viață, bucurie, orice trăire pentru mine înseamnă pianul. Atunci când mă pun la pian și încep să cânt, mâinile mele parcă au propria lor viață, propria lor trăire și prin asta pot să arăt tuturor ceea ce simt eu și tot ceea ce vreau să transmit.

Experiența din audiții de la Românii au Talent a fost una foarte importantă pentru mine. Mulți impresari m-au sunat să mă ia în străinătate, în Viena și în America. Acum aștept să termin liceul și apoi să mă duc în străinătate. Ăsta e visul meu. Vreau să ajung un pianist concertist.

Pot spune că nu am avut copilărie, am studiat foarte mult, câte 8h pe zi. În timp ce alții se jucau, eu stăteam și studiam. De la vârsta de 5 ani a început cariera mea. Atunci am luat și un premiu de excelență. Uneori plângeam, fiindcă mama voia să studiez, iar eu oboseam la un moment dat. Acum mă simt foarte bucuros că am ajuns până aici”, a povestit Albert.

Oleg Spînu

Oleg Spînu are 15 ani și vine din Corlățeni, Republica Moldova. Finalistul de la Românii au Talent 2023 a interpretat în preselecții o piesă de folclor, care i-a făcut pe spectatori să se ridice de pe scaune și să joace.

Însă în semifinala de la Românii au Talent, sezonul 13, Oleg a uimit și mai tare audiența, după ce a ales să cânte o melodie funk.

Oleg Spînu [Sursa foto: Facebook: Românii au Talent]

„Este un vis mare, care pe viitor mă poate ajuta să cumpăr necesarele pentru a cânta mai bine, a face melodii. Eu sunt un micuț artist în Moldova. Eu când îi cânt unui om, îl văd cum își șterge toate amintirile rele din viața lui.

După Românii au Talent, mergeam pe aici prin București și mă cunoștea lumea, se poza cu mine. E plăcut să fii iubit, mi se deschide inima, sufletul.

Familia m-a ajutat la acest succes, mai ales mama. Tata merge cu rutiera și duce pasageri, colete. Mama e mereu lângă mine. E taximetristul meu, managerul meu, tot e mama. Mă iubește foarte mult și eu tot o iubesc și îi sunt recunoscător pentru tot ce a făcut ea pentru mine. Își dădea ultimii bani pentru lecții de canto.

Eu am muncit mult până acum, am învățat să cânt la multe instrumente. Țintesc sus să cuceresc nu doar scenele din Modova și România, ci și scenele mari ale lumii”, a spus Oleg Spînu.

Bianca Avram

Bianca Avram de la Românii au Talent, sezonul 13, are 16 ani și vine din comuna Cumpăna, județul Constanța. Concurenta a venit în emisiune cu un număr spectaculos de dans, care l-a convins pe Mihai Bobonete să apese pe Golden Buzz în preselecții.

Finalista de la Românii au Talent 2023 a început să danseze încă din clasa a doua. Apoi s-a înscris la un liceu de coregrafie și a făcut balet.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Anunțul momentului: a murit Zaiţev!- stirileprotv.ro

Citește și: „Am fost și cu 17” Bogdan de la Ploiești a mărturisit public că s-a iubit cu mai multe femei în același timp! Ce i-a spus apoi Biancăi Drăgușanu în față: „Nu cred că era vorba despre mine. Glumești, nu?”

Bianca Avram [Sursa foto: Facebook: Românii au Talent]

„Este unic să fii aici. De când eram mică mă uitam la emisiune și întotdeauna am vrut să vin aici, dar mi se părea foarte greu să ajungi. Nu se compară cu niciun alt concurs la care am participat.

Dansul pentru mine este un mod liber de a mă exprima. Îmi este mult mai ușor să mă fac înțeleasă prin mișcările corpului și gesticulând decât să mă exprim prin cuvinte.

Când am văzut că curge cu confetti, nu am putut să descriu nici prin cuvinte, nici prin dans. În seara respectivă am avut atâtea emoții încât nici nu am putut să dorm. Nici a doua zi. A fost magic!”, a povestit dansatoarea.

Monique Family

Monique Family, trupa de dans care a ajuns în finala sezonului 13, al emisiunii Românii au talent 2023, a adus în fața juraților un număr excepțional, plin de energie.

Membrii trupei sunt copii de vârste diferite, de la 5 la 16 ani, elevi la școala de dans „Monique”. Aceștia au fost aleși dintr-un număr total de 7 grupe, care muncesc din greu la antrenamente pentru pasiunea lor.

Monique Family [Sursa foto: Facebook: Românii au Talent]

„Nu este ușor absolut deloc, dar am început să prindem curaj și încredere în noi și am reușit să îi mobilizez să facem ceva frumos pentru Românii au Talent.

Sunt gălăgioși, dar îi pun eu pe...Săptămâna aceasta a fost drastică. Am stat și câte 7h ore în sală, dar au energie. Au reușit într-un timp foarte scurt să facă un moment spectaculos, demn de Românii au Talent.

E nevoie de foarte multă răbdare, foarte multă disciplină. Copiii care sunt în ziua de azi sunt un pic cam năstrușnici, cam alintați de părinți și atunci eu trebuie să vin cu greul din spate pentru a îi motiva”, a spus coregrafa grupului de dansatori.

Rareș Prisacariu

Rareș, finalistul de la Românii au Talent 2023, este un băiețel de șapte ani, care este elev, dar studiază și actoria la Școala de Artă Populară din Botoșani.

Simpaticul finalist de la Românii au Talent, sezonul 13, i-a impresionat pe jurați și spectatori în preselecții la Românii au Talent 2023 cu un monolog destul de profund pentru un băiețel de șapte ani.

Deși nu visa că va ajunge la Românii au Talent 2023, Rareș Prisacariu s-a calificat în semifinala de la Românii au Talent, sezonul 13, după ce Smiley și Pavel Bartoș au apăsat Golden Buzz.

Rares Prisacariu [Sursa foto: Facebook: Românii au Talent]

„Eu cred că oamenii s-au putea dezvolta prin investiția în educație. Asta este singura noastră șansă, de-a ne educa. Eu când ies văd foarte des oameni care aruncă pe jos și asta înseamnă poluare. Foarte multe ființe mor din cauza asta pentru că oamenii aruncă ambalajele pe jos și asta este păcat. Omul este cel mai mare dușman al Pământului. Unii mai fură, defrișează copacii, iar copacii sunt oxigen de care noi avem nevoie ca să fim sănătoși.

După Românii au Talent m-au trecut fiorii. Simt ceva în corp, ca un fel de cârcel. Când am văzut acolo Golden Buzz, m-am bucurat așa de mult, mi-a venit să plâng, mai ales când a venit mama pe scenă, dar am plâns de bucurie”, a spus micuțul finalist.

Citeste si: „Mare prost am fost, mare prost.” Tavi Clonda a recunoscut dacă a înșelat-o pe soția sa! Artistul a făcut declarații șocante despre relația cu Gabriela Cristea- kfetele.ro

Citeste si: Andra Volos, primele pofte în calitate de femeie însărcinată. Marymar îi este alături- stirilekanald.ro

Citeste si: Camilla Parker Bowles, dezvăluiri despre averea personală. Cât de bogată este viitoarea regină a Angliei- radioimpuls.ro

Citește și: Vali Bărbulescu și Maria, cununie atipică în mijlocul Bucureștiului: „Avem un anunț de făcut” Cum au ales cei doi să își unească destinele?

Smiley și Bartoș [Sursa foto: Facebook: Românii au Talent]

Cine sunt concurenții propuși pentru Premiul de Originalitate de la Românii au Talent, sezonul 13

Primele două propuneri pentru Premiul de Originalitate de la Românii au Talent 2023 sunt: Bianca Avram și Oleg Spînu.

Cele două propuneri au fost făcute de jurații de la Românii au Talent, sezonul 13, în prima semifinală live. Alte două propuneri vor fi făcute în cea de-a doua semifinală de la Românii au Talent 2023.

Premiul de Originalitate de la Românii au Talent, sezonul 13, este în valoare de 10.000 de euro.

„Propunerile au legătură cu surpriza pe care am avut-o noi ca și jurați. În cazul primei propuneri, respectiv Oleg Spînu. Astăzi ne-a năucit. Ne așteptam la muzică populară, știam clar că el e din zona asta...m-am dus la toată zona, funk, pop. A fost chiar original cu apariția lui.

A doua propunere ține de felul în care ea dansează, ca să zic așa și este Bianca Avram. E o manieră cu totul aparte și ne-am dori să aibă șansa premiului de originalitate, dar asta o vor decide doar telespectatorii. Încă o dată reamintesc că noi doar facem propuneri pentru fiecare semifinală în parte câte două, urmând ca ei să voteze”, a spus Andi Moisescu.

Ce seriale turcești sunt difuzate la Kanal D

În intervalul orar în care va fi difuzată emisiunea Românii au Talent, telespectatorii pot urmări la Kanal D, serialul turcesc „Prețul fericirii”.

De asemenea, fanii serialelor turcești pot urmări luni și marți, de la ora 20:00, serialul „Totul pentru familia mea”, iar de miercuri până sâmbătă, de la ora 20:00, serialul „Prețul fericirii”, doar la Kanal D.

Îndrăgitul serial “Prețul Fericirii” (Yasak Elma) revine în casele milioanelor de telespectatori cu noi episoade din fascinanta poveste a familiei Argun. Telespectatorii vor fi martorii unor momente noi, pline de neprevăzut, situații neașteptate și intrigi țesute de-a lungul timpului, în jurul impresionantei familii Argun.

Lupta acerbă pentru reușită, alegerile complicate pe care membrii familiei Argun au fost nevoiți să le facă, dar și poveștile de iubire vor menține suspansul în fiecare moment din îndrăgita producție turcească.

Fanii serialului „Prețul fericirii” vor putea afla cum tânăra și înverșunata Yildiz (Eda Ece), va avea parte de surprize uriașe din partea fostului soț Halit (Talat Bulut) iar reacția frumoasei femei va fi pe măsură.

Ambițioasa Ender (Şevval Sam) va continuă să uneltească împotriva lui Halit iar rivalitatea femeii în ceea ce o privește pe Sahika (Nesrin Cavadzade) va atinge cote maxime.

Nu ratați„noile episoade din „Prețul fericirii”, îndrăgitul serial care va putea fi urmărit de miercuri până sâmbătă, la Kanal D.

Totodată, serialul turcesc “Destăinuiri” va putea fi urmărit în fiecare luni și marți, de la 22:30, la Kanal D!