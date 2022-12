Iubita lui Culiță Sterp, mesaj emoționant despre familia ei, în ziua de Crăciun: „Sunt cea mai fericită ”. Vlăduța Lupău a reacționat imediat

In articol:

Culiță Sterp și-a întemeiat o familie minunată cu fosta sa colegă din liceu. Cei doi au devenit părinții unui copil, iar de atunci viața lor s-a îmbunătățit radical. Prima zi de Crăciun a fost un bun prilej ca cei doi îndrăgostiși să petreacă timp prețios alături de cei dragi, dar și să-și dea seama, și de această dată, cât de noroși sunt pentru viața pe care o au.

Cu această ocazie, iubita artistului a postat în mediul online un mesaj emoționant despre familia sa, în semn de recunoștință pentru tot ceea ce are.

Logodnica artistului a scris pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, la care Vlăduța Lupău, una dintre bunele lor prietene, le-a oferit și un răspuns. Mama copilului lui Culiță Sterp le-a mărturisit admiratorilor ei cât este de fericită în preajma membrilor familiei sale. Și-a dorit să aibă parte de un Crăciun așa cum se cuvine, petrecut la masă alături de cei dragi, de la mic la mare, fapt care s-a și întâmplat.

„Crăciunul pentru mine e despre familie, iubire si multe, multe zâmbete. Și nu contează niciodată ce e sub brad, contează cine e in jurul lui. Sunt cea mai fericită când am familia lângă mine.



a fost mesajul postat de iubita lui Culiță sterp în mediul online.

Cum a reacționat Vlăduța Lupău?

La rândul ei, și Vlăduța Lupău a avut parte de un Crăciun de poveste alături de întreaga sa familie. Imaginile postate din ziua de sărbătoare au fost foarte apreciate de fani, așa că nu a putut să nu reacționeze și la imaginile postate de logodnica lui Culiță Sterp, mai ales că împărtășesc aceeași fericire atunci când se află în fața familiei fiecăreia.

„V-am pupat, haideți la colindat!”, a fost mesajul pe care Vlăduța Lupău l-a transmis familiei Sterp.