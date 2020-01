Andrea din Bulgaria a lansat o piesa noua complet diferita de stilul cu care și-a obișnuit fanii. Piesa bombei sexy cu care se pare că se iubește Dan Bălan -"Soledad - abordează zona deep-house, iar videoclipul este unul foarte senzual și a necesitat cenzura.

Mai exact, susțin sursele noastre, Andrea și cei care se ocupă de imaginea ei au decis ca din videoclip să fie scoase câteva cadre în care pare mai dezbrăcată ca niciodată. ”Andrea era îmbrăcată, dar pe filmări părea goală și au decis să nu provoace controverse prea mari, și așa videoclipul e unul incendiar, și au scos imaginile în care părea complet dezbrăcată.

Filmările erau atât de explicite încât chiar și ea, care a pozat adeseori aproape goală, s-a rușinat, de aceea a luat decizia respectivă”, ne-a spus sursa noastră care, culmea, a făcut rost și de filmările cu pricina și ne-a trimis câteva cadre cât se poate de... explicite.

Andrea, relație pe ascuns cu Dan Bălan?

Andrea este cunoscută în zona balcanică de peste 10 ani și are piese cu Shaggy, Serdar Ortaq, Bob Sinclair, Edward Maya. Etc. În ultimele luni însă, Andrea părea să fie mai preocupată de vizite dese în spațiul ex-sovietic, întâlnirile secrete cu Dan Bălan avute pe acolo dând de înțeles că ar avea o relație. Cu toate acestea, relația dintre Dan Bălan și bulgăroaica cea sexy, Andrea, nu este încă asumată de niciunul dintre ei din motive care țin, evident, de felul în care se prezintă în fața publicului lor. ”Dan Bălan se prezintă ca burlac pentru că o mare parte a fanilor lui sunt femei și, normal, prinde mai bine dacă e singur. La Andrea, care oricum era discretă cu viața personală, e la fel, mai ales că bulgăroaica este extrem de sexy și pozează provocator. Dacă se află că are relație, bărbații care o iubesc vor avea visurile cu ea... spulberate”, ne-a mai sus sursa citată.

Contactat de reporterii WOWbiz.ro, managerul blondei, Ionuț Bejinariu, ne-a spus că el nu se implică în viața amoroasă a vedetelor sale.”, ne-a spus Ionuț Bejinariu, managerul frumoasei Andrea despre relația cu Dan Bălan.