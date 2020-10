Andra Ghinea [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Andra Ghinea, iubita lui Lino Golden, este luată la rost pe rețelele de socializare după ce tânăra a impresionat cu fotografiile sexy pe care le postează. Mai exact, iubita trapperului este ochită de mai mulți internauți, după ce aceasta a ales să nu poarte sutien într-una din fotografii. Astfel, un tânăr o întreabă pe Andra Ghinea, pe pagina ei de Instagram, la secțiunea comentarii, dacă ea nu poartă deloc sutien. Răspunsul i-a șocat pe toți!

Ce spune Lino Golden despre fotografiile iubitei lui

Nu este prima dată când Andra Ghinea este întrebatăastfel de lucruri în mediul online, însă iubita artistului preferă să nu le răspundă răutăcioșilor. În ultima fotografie sexy postată de partenera trapperului, Lino Golden a luat atitudine și i-a răspuns unui tânăr, care o întreabă dacă ea nu poartă sutien niciodată.

Citeste si: În ce hal a ajuns să arate Daniela Gyorfi. Scandal pe internet. „Te-ai desfigurat pe bani” - evz.ro

Postarea făcută de Andra Ghinea[Sursa foto: Instagram]

Andra Ghinea, designer de succes

Andra Ghinea este o tânără creatoare de modă, care se bucură de un succes uimitor. Stilul pe care îl adoptă este unul extrem de tineresc și fresh, fiind perfect compatibilă, cel puțin din acest punct de vedere, cu Lino Golden. Cei doi formează un cuplu extrem de îndrăgit de fanii celor doi. În urmă cu ceva timp, Lino Golden a făcut un gest din dragoste pentru iubita lui, Andra Ghinea.

„Am renunțat la autoizolare și am făcut ce era mai grav pe lume, mi-am făcut un tatuaj pe mâna stângă cu chipul Andrei Ghinea. Este un pas foarte mare pentru un om care este într-o relație cu cineva”, a spus Lino Golden pe canalul lui de YouTube.

Andra Ghinea[Sursa foto: Instagram]

Deși cei doi tineri sunt cunoscuți și pentru împăcările și despărțirile celebre, cu care fanii lor s-au obișnuit, Lino Golden pare că o iubește foarte mult pe Andra Ghinea și spune el are doar persoanele importante tatuate pe el, printre care și iubita lui.

„Îmi este puțin greu să vorbesc despre asta. Nu am mai publicat imagini cu mine și cu Andra pe rețelele de socializare. Au fost niște lucruri personale, însă suntem împreună și ne iubim. Am decis să o tatuez pe mine și am doar persoane importante tatuate pe mine: mama, tata, Alex Velea și acum a venit rândul Andrei. Sper că v-am lămurit”, a mai povestit Lino Golden.