”Iubita mea, ce soartă ai avut”. Cristina, o tânără de 16 ani, a fost omorâtă pe trecerea de pietoni de un șofer beat

Cristina [Sursa foto: Facebook] 21:09, oct 28, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Cristina, o tânără de 16 ani, a lăsat în urma ei numai suferință. Adolescenta a avut parte de un sfârșit tragic, fiind omorâtă în timp ce traversa trecerea de pietoni, de un șofer băut, care a dat cu mașina peste ea. Nenorocirea a avut loc pe 21 octombrie, pe Șoseaua Mangaliei, atunci când Cristina traversa trecerea de pietoni din dreptul Şcolii nr.15

"Grigore Antipa”. În acel moment, fata a fost lovită de autoturismul condus de un bărbat de 54 de ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice.

Eleva din clasa a XI-a a fost dusă de urgență la spital, însă din nefericire aceasta a murit din cauza rănilor prea grave. Presa locală a scris despre faptul că prietenii și colegii tinerei au strâns bani pentru a oferi un ajutor familiei îndurerate.

Cristina [Sursa foto: Facebook]

Mesajele de condoleanțe au curs pe internet

Toți cei care au cunoscut-o pe Cristina au fost întristați să afle că fata nu se mai află printre noi. Foarte mulți i-au lăsat mesaje pe pagina de Facebook.

”Iti multumesc pentru toate amintirile pe care le-am petrecut impreuna iti multumesc ca mi-ai fost cunostiinta, colega cat si prietena. iti multumesc ca ai fost acolo pentru mine si m-ai ajutat cum ai putut tu. Ai grija de tine inger acolo sus. Te iubim neconditionat”.

“Multumesc pentru toate amintirile pe care le aveam impreuna, multumesc ca ai fost mereu langa mine si m ai ajutat cum ai putut, multumesc pentru tot curajul pe care il am azi datorita tie! multumesc ca ai avut incredere in mine si m ai sustinut

mereu, dar iti multumesc ca ai fost si umarul pe care sa plang. Iti multumesc ca mi ai fost prietena. Ai grija de tine acolo sus, inger! Te iubim neconditionat!”.

“Drum lin catre ingeri, suflet frumos!” “Nu îmi vine să cred așa ceva.. o dulceață de fată, mă bucur enorm că am fost prietene, chiar dacă nu am apucat să ne vedem față în față. Vei rămâne mereu în amintirea mea, drum lin spre îngeri și sincere condoleanțe familiei!”.

“Drum lin către îngeri, draga noastra!!”, “Dumnezeu să te aibă în paza lui copil frumos!”, “Dumnezeu s-o odihneasca in pace...pacat ca nu avem legi mai aspre pentru soferii inconstienti...”, “Offff, Doamne, așa de tânăra și viitorul in fata. Doamne Ia-o alături de tine ca a fost un suflet nevinovat. Drum lin Spre îngeri”.

“Sincere condoleante! Suflet nevinovat! Nici nu sunt cuvinte pt asa ceva când e vb de copii”, “Ingerasule drag si dulce sa stralucesti maret acolo sus, sa luminezi, sa veghezi si sa dai putere familiei tale indurerate!Dumnezeu sa te odihneasca vesnic!Si noi finii, te vom iubi mereu Cris!”.

“Soarele vieţii a apus pentru o fiinţă atât de dragă nouă. În acest univers al tristeţii ne rămân stelele amintirilor, care să ne aline durerea. Odihnească-se în pace, suflet drag!În aceste clipe de adâncă tristeţe este foarte greu să îți găseşti cuvintele, pentru că nimic nu-ţi mai poate mângâia sufletul odată cu pierderea fiinţei tale. Sincere condoleanţe familiei îndoliate!Drum lin către îngeri suflet bun, o sa ne fie dor de tine!Mulțumesc lui Dumnezeu ca te-am cunoscut! Mulțumesc pentru toate amintirile!”.

“Iubita mea ....,ce soarta ai avut! Nu pot sa.mi revin deloc sury meu frumos, e nedrept sa nu mai fi pe acest pamant! Dumnezeu sa-ti lumineze calea catre ingeri ,copil bun si frumos! Am atatea amintiri frumoase cu tine ,am trait impreuna in aceeasi casa ,am dormit impreuna ,am mancat impreuna ,te iubeam mai ceva ca pe o sora, nu credeam vreodata asa ceva! Imi pare rau ca nu sunt langa tine pe ultimul tau drum! Ce expresie dureroasa ,nu pot ,nu stiu ce pot spune ,sunt incapabila sa pot transmite cuvinte de incurajare familiei tale ..!Te voi iubi mereu scumpa mea! Daca te intalnesti cu mami acolo sus in cer sa-i dai o imbratisare puternica din partea mea ,stiu ca veti avea grija de noi! Va iubesc! Sincere condoleante familiei! preaaa repedeeee, Doamne, Antooo! Te iubesc! Putere maxima pentru eaa! Are nevoie de tine sa aiba cine o pomeni pe acest pamant! Acum este un inger...”.