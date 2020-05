In articol:

Iubitul Adrianei Bahmuțeanu, intrepretul grec Nikos Papadopoulos, a vorbit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro despre modul în care a fost săltat cu mscații din propria casă și trimis forțat în carantină. Nikos s-a întors recent din țara natală, unde merge periodic pentru un tratament medical și cu toate că nu a încălcat nici o lege, spune el, s-a trezit luat pe sus de autorități. Nikos Papadopoulos a stat de vorbă cu reporterii WOWbiz.ro din carantină.

Wowbiz.ro: Salut, Nikos. Spune-mi cum ai ajuns în situația asta. E adevărat că ești acuzat că nu ai respectat auto-izolarea?

Nikos Papadopoulos: Hai să o luăm cu începutul. Eu m-am întors din Grecia acum câteva zile. Am venit cu mașina, am traversat Bulgaria fără probleme iar la intrarea în România mi s-a pus în vedere că va trebui să rămân în izolare timp de 14 zile și am fost întrebat de traseu și de domiciliu sau locul în care îmi voi efectua carantinarea. Era o femeie-vameșă, căreia i-am spus că merg la București pentru a-mi lua mașina, după care mă îndrept spre Constanța unde voi rămâne închis în casă. Aici trebuie să precizez faptul că eu am domiciliu atât în București cât și în Constanța.

Iubitul Adrianei Bahmuțeanu, primul interviu: ”La vamă mi-au greșit documentele”

Wowbiz.ro: Ce s-a întâmplat la graniță?

Nikos Papadopoulos: Femeia de la vamă mi-a completat documentele și mi-a urat drum bun. Eu mi-am dat seama că ea a trecut acolo doar București, pentru că eu nu vorbesc limba română. Eu sunt cetățean grec cu domiciliu în România, am aici un studio, o afacere, dar nu știu prea bine limba, nici să scriu nici să citesc.

Wowbiz.ro: Când te-a căutat poliția prima dată?

Nikos Papadopoulos: Toate bune și frumoase, am ajuns la București, după care la Constanța. După două zile primesc un telefon de la Poliție. ”Bună ziua, am fost la dumneavoastră acasă și nu erați”. ”Păi unde ați fost?”, am întrebat eu. ”La București”. Păi eu sunt la Constanța”... ”Mulțumim, bună ziua”... Și asta a fost tot.

La încă o zi distanță, mă sună de la Poliția Constanța. ”Am vrea să venim pe la dumneavoastră!” Eu zic: ”Sgur, vă aștept la o cafea”... Eu, să glumesc, fără să-mi dau seama la ce se gândesc. Ei, și când au venit cu două mașini, au intrat și mi-a spus cătrebuie să-i urmez. Normal că am devenit nervos, le-am spus că sunt în casa mea și că nu este legal ceea ce fac. Însă am vorbit degeaba, m-au luat și m-au dus la centrul de carantină din Techirghiol. Și toate astea s-au întâmplat din cauza incompetenței unei angajate a Vămii Giurgiu!...

Iubitul Adrianei Bahmuțeanu, primul interviu: ”În spital, nu aveau teste pentru COVID-19”



Wowbiz.ro: Ai fost testat de COVID-19? Cum a ieșit rezultatul?

Nikos Papadopoulos: După ce am ajuns la Techirghiol, am cerut să fiu dus la spital, pentru a fi testat de COVID-19 iar în caz contrar să pot merge acasă să reintru în izolare. M-au dus la Constanța, mi-au făcut toate analizele de sânge, mai puțin testul de COVID-19. Abia la insistențele mele mi l-au făcut, iar asta pentru că inițial nu aveau teste în spital. Am vorbit cu medicii și mi-au spus că nu au ce face, pentru că nu ei decid cine intră în carantină ci DSP-ul. Acum, eu vă întreb: dacă testul va ieși negativ, și probabil că așa va fi, eu ce voi face? Eu sunt un om corect, asupra căruia s-a comis un abuz, mie cine îmi face dreptate?

Iubitul Adrianei Bahmuțeanu, primul interviu: ”Nu m-au lăsat să-mi iau nici lenjerie intimă”



Wowbiz.ro: Care este starea ta în acest moment?

Nikos Papadopoulos: Nu am deloc o stare bună. De ce m-au luat din casă, acolo unde aveam studioul și puteam să lucrez pentru a câștiga bani pentru a mă putea întreține? De ce mă țin încuiat în cameră? Nu am nici măcar haine de schimb, nici măcar lenjerie intimă de rezervă! Nu vă pot descrie prin ce stări trec în acest moment. Mai rău este că oricine putea să aibă ghininoul meu și să trăiască coșmarul ăsta. Și poate că s-a mai întâmplat și altora. Nu vorbim de mine, care sunt oarecum cunoscut, ci de orice om obișnuit care se trezește închis ca într-un penitenciar fără să fi greșit cu ceva. Eu, personal, nu pot să accept așa ceva.