“Oana inseamna totul pentru mine!”

Oana Radu, una dintre concurentele “ Bravo, ai stil ! Celebrities”, are parte de o surpriza uriasa in editia din aceasta seara a show-ului, difuzata de la ora 23:00, la Kanal D! Total neasteptat, Oana Radu a ramas muta de umire cand, in platou si-a facut aparitia barbatul alaturi de care traieste o frumoasa poveste de dragoste de aproape trei luni. Tanarul, vizibil emotionat, i-a inamant un buchet cu trandafiri roz, moment care a coplesit-o pe concurenta.

“Oana inseamna totul pentru mine. A trecut printr-o perioada foarte grea. Chiar merita sa fie iubita si fericita, voi face tot posibilul ca sa se intample acest lucru”, ii declara tanarul iubitei sale.

Intreg momentul, dar si reactia Oanei Radu le veti putea urmari in editia din aceasta seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata de la ora 23:00, la Kanal D!