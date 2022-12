Iubitul turc al Otiliei Bilionera, cam zgârcit? Artista a dat din casă despre situația din familia lor: "Îmi dau cadou eu singură" | EXCLUSIV

In articol:

Otilia Bilionera este una dintre cele mai talentate și cunoscute artiste de la noi din țară. Cu toate că se bucură de succes în cariera sa, vedeta a trecut prin mai multe dezamăgiri cu privire la viața amoroasă.

Cum petrece Otilia Bilionera de sărbători?

Acum, însă, a întâlnit bărbatul de care este foarte îndrăgostită și în brațele căruia se simte în siguranță. De curând, cântăreața trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei turc.

Otilia Bilionera și-a făcut deja planurile pentru Crăciun și Revelion. Artista a stat de vorbă cu WOWbiz și a dezvăluit ce va face în această perioadă, unde va fi și cu cine.

"De sărbători plec în Turcia. Crăciunul îl voi petrece acolo, va veni și familia mea, mama și tata. De revelion am concert în Azerbaijan. În fiecare an îmi doresc să fiu pe scenă, pentru că dacă începi anul pe scenă, vei fi tot anul pe scenă și încerc mereu să fie așa, îmi place.", a declarat Otilia Bilionera, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Otilia Bilionera presimte că nu va primi niciun cadou

Otilia Bilionera are o listă lungă de cadouri, însă nu prea are cine să îi facă. Din declarațiile ei înțelegem că iubitul turc nu prea e mână largă, așa că artista se așteaptă să nu primească mare lucru. Deși până acum a fost învățată cu lux și opulență, anul acesta nu își dorește lucruri materiale, ci ca familia ei să fie bine.

"Am multe pe listă. Nu știu cine o să îmi dea cadou, doar dacă îmi dau eu singură. Anul ăsta eu am pregătit cadouri pentru toată lumea, pentru familia din Turcia. Eu nu știu dacă voi primi, dar ce îmi doresc eu cel mai mult nu e un lucru material. Nu pun preț pe lucrurile materiale, nu am pus niciodată. Îmi doresc să fiu sănătoasă și să fiu mereu așa determinată și oricâte probleme și greutăți aș avea să fiu în stare să le duc la capăt. Familia mea să fie bine. Nu pot să zic că îmi doresc o geantă, dă-o naibii de geantă. Dacă nu ești sănătoasă, nu te poți bucura de geantă.", a mărturisit Otilia Bilionera, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Otilia Bilionera nu e încântată de măritiș

Otilia Bilionera se iubește cu un turc și deja bat clopotele pentru nuntă. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz, cântăreața ne-a dezvăluit că deși e un eveniment extrem de fericit, ea nu e prea încântată, ba chiar spune că e speriată de ce urmează. Otilia Bilionera a fost mai sinceră ca niciodată în ceea ce privește relația ei. Iubitul din lumea turcă, Otilia din Suceava, dar nunta cum va fi? Artista a dat din casă și ne-a povestit despre ideea ei de a îmbina tradițiile.

"Am vrut să țin secret, să uimesc pe toată lumea. S-a întâmplat totul foarte repede și sunt și eu luată așa prin surprindere, nu știu ce se întâmplă. Într-adevăr se vorbește despre nuntă, nu îmi vine să cred că se întâmplă. Deocamdată sunt într-o relație, dar se vorbește că s-ar putea să mă mărit. Când aud de măritiș, încep să...Îmi place să fiu cu cineva ca și cum aș fi măritată, dar totuși să nu fiu legată de tot. Mă sperie ce-i drept, nu-mi place. Nu-mi plac nici nunțile, dar va trebui să le fac într-o zi. Cred că e timpul. Dacă va fi să fac nunta, va trebui să împac pe toată lumea. O să fac o nuntă mixtă: jumătate turcească, jumătate moldovenească și toată lumea este fericită.", a precizat Otilia Bilionera, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

