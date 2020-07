Iulia Frățilă a renunțat la televiziune, are o diplomă în psihologie și lucrează în prezent la un centru pentru copii bolnavi de autism din Texas. Considerată prima asistentă tv din România, după apariția în emisiunile lui Florin Călinescu sau Mihai Călin, Iulia a ieșit din televiziune în 2008, când a fost diagnosticată cu mastoză fibrochistică., a povestit Iulia în 2011.

Citeste si: Selly, ironizat în direct de Mircea Badea: „A sunat Jonny Bravo. Și-a cerut freza înapoi!” Replica vloggerului a venit imediat

Citeste si: Lovitură dură pentru Mirela Vaida, după scandaul cu Emily! Simona Gherghe se întoarce în televiziune?

Spre norocul ei, ajutată și de soțul Radu Runcanu, artist plastic, Iulia a învins boala și s-a mutat în Spania, țară de care era legată afectiv, pentru că acolo și-a petrecut luna de miere și tot acolo s-a vindecat, într-o clinică. Acum câțiva ani, însă, Iulia s-a mutat în Statele Unite, unde lucrează la un centru pentru copii bolnavi de autism din Texas, vedeta având la bază și o diplomă de master în psihologie obținuta în 1995 in România.

Ieri, Iulia a împlinit 44 de ani, fiind felicitată de foarte mulți prieteni virtuali. Fosta asistentă tv, implicată încă din 2011 în proiectul sprijinirii copiilor afectați de autism, și-a oferit gratuit serviciile și copiilor din România diagnosticați cu autism, pe perioada pandemiei.

Iulia Fratila, in prezent Runcanu, s-a nascut pe 7 iulie 1976 la Constanta. In 1993 a castigat concursul de frumusete Miss Constanta, iar un an mai tarziu a iesit locul doi la Miss Romania. In acelasi an, se angajeaza la Soti Neptun TV, ca prezentatoare de stiri si editor, dupa care se transfera in echipa lui Florin Calinescu, la PRO TV. Ulterior devine co-prezentatoare la Roata Norocului, cu Mihai Calin, si se muta la Prima, unde realizeaza matinalul, mai intai cu Vlad Ionescu si apoi cu Alex Macavei. In 2003 devine prima femeie care prezinta un talk-show sportiv, „Fotbal din Prima”, iar in 2007 se muta la un post de stiri, unde realizeaza emisiunea „Firu-n patru”.