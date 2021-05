Iulia Vântur, mesaj neașteptat după șase ani de relație. Ce se întâmplă între ea și Salman Khan: "Voi veni în curând acasă"

In articol:

Iulia Vântur trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Salman Khan, iar de mai bine de șase ani locuiește în India. În urmă cu scurt timp, prezentatoarea de televiziune a făcut un anunț total neașteptat.

Iulia Vântur, anunț neașteptat

În urmă cu doar câțiva ani, frumoasa blondină a decis să se mute în India, acolo unde trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Salman Khan.

Cu toate acestea, în urmă cu scurt, în cadrul unui interviu, Iulia Vântur a vorbit despre ultima perioadă din India, dar a făcut și un anunț total neașteptat.

Vedeta de televiziune a dezvăluit faptul că își dorește foarte tare să revină în țară.

„Situația e dramatică aici în India, în fiecare zi aud de cineva care ajunge la spital. Am o prietenă, e în spital și are nevoie de oxigen. Sper să se rezolve lucrurile așa, ușor.(....) Am încercat să fac ouă vopsite natural, dar nu au ieșit prea bine. Am încercat să fac ca acasă, nu a mers. Până la urmă am vopsit ouăle cu vopsea acrilică. Voi veni în curând acasă”, a mai spus vedeta.

În continuare, a vorbit și despre proiectul pe care îl are cu iubitul ei. Este extrem de mulțumită de ceea ce a ieșit și abia așteaptă să împărtășească cu fanii din lumea întreagă.

„Fac bine, am lansat deja noua piesă din film, Seeti Maar, și a făcut bine. De 6 zile a făcut 80 de milioane de vizualizări deja (n.r. – între timp a ajuns la 90 de milioane). Mă uit cum crește și nu se oprește. Piesa e din noul film al lui Salman Khan care urmează să se lanseze săptămâna viitoare Actrița este foarte bună, îmi place de ea. Eu cânt piesa, dar nu sunt în videoclip. Filmele de la Bollywood sunt promovate așa, cu actorii din film în videoclipul piesei de pe coloana sonoră. Sunt situații deja prezentate în film. Ambii dansează bine. Salman Khan a exersat acasă cu mine, altfel cum crezi că o putea ridica pe actriță?”, a adăugat Iulia Vântur.