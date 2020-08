Incredibil: ce era Iulia Vântur forțată să facă, de către Salman khan

In articol:

Iulia Vâtur și Salman Khan trăiesc de câțiva ani de zile o frumoasă poveste de dragoste, dar prezentatoarea de televiziune a preferat să fie foarte discretă în privința relației ei cu actorul.

Chiar și așa, vedeta nu ezită să demonstreze, de multe ori prin gesturi mici, cât de mult îl iubește pe celebrul actor.

Românca a repostat pe Instagram Stories o fotografie publicată de un fan înfocat. În poză sunt Iulia și iubitul ei, Salman Khan, așa cum rar apar în spațiul public. Cei doi se află pe scenă în timpul unui duet muzical. Gestul vedetei arată că momentul este unul special.

Fotografia a fost postată inițial de un fan al Iuliei, care i-a transmis vedetei un mesaj de la mulți ani.

Tânărul a scris un mesaj în limba engleză pentru Iulia. “#happybirthday Always be happy @vanturiulia, love you so much” (n.r.:“#LaMulțiAni Să fii mereu fericită, Iulia Vântur, te iubesc mult”.)

Iulia Vântur, forțată de Salman Khan

Salman Khan ar fi pus-o pe Iulia Vântur să învețe mai multe piese indiene. Însă, cu siguranță nu doar Iulia trebuie să se muleze pe cultură și tradiții, de dragul iubirii.

O altă femeie din familia Khan este nevoită să îmbrățișeze cultura bărbatului său: iubita lui Arbaaz Khan (fratele lui Salman), Giorgia Andriani, a început antrenamentele pentru a învăța dansuri indiene.