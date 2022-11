Iulia Vântur nu se mai ferește să vorbească despre relația ei cu Salman Khan! A făcut dezvăluiri uimitoare despre viața lor din India. De ce s-au ascuns atâția ani: „Eu am încercat să rămân cât mai în umbră”

In articol:

Iulia Vântur a părăsit România în favoarea Indiei, în numele dragostei. A luat această decizie radicală neștiind cum va fi viața sa departe de România, locul în care deja avea o carieră și era cunoscută de toată lumea. Acum, privind în spate, Iulia Vântur își dă seama că a fost o provocare foarte mare pentru ea să plece din România și să o ia de la început într-o țară în care nimeni nu o cunoștea.

În cadrul unui interviu, în emisiunea lui Teo Show, Iulia Vântul a dezvăluit că a avut foarte multe semne de întrebare, dar și temeri odată cu mutarea sa în India. Având în vedere că devenise iubita unuia dintre cei mai cunoscuți actori de la Bollywood, recunoaște că i-a fost teamă ca nu cumva lumea să considere că își obține succesul fără să merite. Lucrurile s-au așezat între timp pentru Iulia Vântur, demonstrând că talentele sale sunt suficient de grăitoare pentru a avea succes nu pentru că este partenera lui Salman Khan, ci pentru că merită pe deplin.

Iulia Vântur, despre începuturile sale în India

Iulia Vântur privește cu nostalgie în trecut. A fost nevoită să ia o decizie foarte grea și să plece dintr-o țară unde era în centrul atenției în orice moment, pentru a ajunge într-un loc în care nu mai avea nimic din ceea ce avea în România.

Este foarte recunoscătoare partenerului său, pentru că a crezut în talentul său de a cânta atunci când nici ea nu credea.

„Eu am încercat să rămân cât mai în umbră, nu am vrut expunere, pentru că eram conștientă că motivul pentru care sunt acolo este viața mea personală. Era momentul în care decisesem că viața mea personală ocupă primul loc. Nu aveam o identitate, iar pentru mine, acea fată care de la vârsta de 16 ani era în centrul atenției, eu am fost model, am intrat în televiziune, inclusiv în centrul meu de prieteni eu eram artista!

(...) E o sabie cu două tăișuri. Când ești cunoscut prin prisma cuiva care este deja cunoscut sunt cele două variante în care oamenii ignoră talentul tău sau de ceea ce ești tu capabil și spun că e totul datorită conexiunii și asta mi-a luat ani de zile să dovedesc că merit locul în care sunt, că am lângă mine un om care să mă ghideze, să mă susțină. Oamenii habar nu aveau cine sunt, nu știau trecutul meu profesional, nu știau nimic de mine. Pentru ei eram o simplă fată care voia să fure „giuvaierul” națiunii.

(...) El a fost omul care a crezut, de fapt, în vocea mea. Atunci când eu consideram că nu sunt îndeajuns de bună să fiu acolo, nu am atâția ani în spate de muzică. În percepția mea, să fii artist și să cânți pe scenă însemna ca toată viața să faci muzică. Salman Khan este în industria asta de peste 30 de ani, îți dai seama că are o experință, are un mod de înțelepciune, are familia... tatăl lui este un om extraordinar, la fel și mama lui, el este un om foarte înțelept, oamenii vin la el să ia vorbele de duh.

(...) Eu nu am avut vis să devin star la Bollywood, eu eram foarte bine aici și îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam. Nu știam care e menirea mea, o căutam, dar acum știu sigur că se împlinește prin muzică. Fiecare avem o cale și o misiune în viața.”, a spus Iulia Vântur.