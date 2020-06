In articol:

Iulia Vântur s-a mutat în India și de câțiva ani se iubește cu Salman Khan, un celebru actor de la Bollywood. Frumoasa prezentatoare de televiziune a preferat să fie foarte discretă în privința relației pe care o are cu partenerul ei și a evitat să confirme sau să dea prea multe detalii despre frumoasa poveste de dragoste pe care o trăiește departe de România.

Iulia Vântur și-a asumat timp de 5 ani dorul de familie pentru a fi alături de Salman Khan. Frumoasa poveste de dragoste se desfășoară în spatele ușilor închise, preferând să fie foarte discretă în privința relației ei cu actorul. Însă, acum avem parte de mărturisiri din intimitatea familiei celor doi.

Iulia Vântur: ”Un copil este dar de la Dumnezeu”

”Mi-ar plăcea să am o familie, mi-ar plăcea să am un copil, dar așa cum am mai spus, ideea e că trebuie să vină de la Dumnezeu, acest dar, pentru ca într-adevăr, un copil este un dar.Prioritatea numărul unu e sa fiu fericită. Și asta înseamnă să mă fac eu pe mine fericită, oricum pot. Asta este prioritatea mea numărul unu. Cu familie, fără familie, cu copil, făra copil, știu că vrei sa întrebi asta. Ideea este să fiu fericită”, dezvăluie vedeta în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Întrebată dacă dorește să-și mărească familia Iulia Vâtur explică, pentru Click.ro: „Am răspuns de multe ori la această întrebare. Și am spus că atunci când Cel de Sus va decide că este momentul să am un copil, voi fi bucuroasă. Un copil este dar de la Dumnezeu.”