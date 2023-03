Iuliana nu mai are liniște de 30 de ani! Își caută cu disperare fata, care ar fi fost declarată decedată la naștere. Femeia crede că altul este adevărul, de fapt

In articol:

O mamă nu mai are liniște de 30 de ani, de când și-a adus pe lume fiica, ce ar fi fost declarată decedată la naștere. Femeia este de părere că, de fapt, altul ar fi adevărul, fiind convinsă că fiica ei nu a murit la naștere, mai ales că a auzit-o plângând imediat ce a venit pe lume.

În prezent, Iuliana este mama a 3 copii, o fată și doi băieți, însă nu poate să-și ia gândul de la fiica ei care ar fi murit la naștere și pe care o caută de mai bine de 30 de ani. Conform declarațiilor făcute de femeie, aceasta a născut-o pe fată la termen, atunci când avea 17 ani.

Iuliana a apucat să-și vadă copilul pentru doar câteva secunde, asta pentru că la 2 ore de la naștere, cadrele medicale au anunțat-o că bebelușul a murit.

„Naștere la termen, am ajuns la spital, o naștere normală, pe data de 8 mai. M-au băgat într-un salon, acolo pur și simplu nu mă băga nimeni în seamă. Mai erau încă două colege de cameră.(...) Am născut o fetiță pe care am auzit-o plângând. Am văzut-o, au luat-o și au plecat cu ea. Pe mine m-au dus în sala de nașteri”, a mărturisit Iuliana, în cadrul unei emisiuni TV.

Iuliana nu a primit un certificat de deces pentru fiica ei

Totuși, după ce a fost anunțată că fetița ei a murit, Iuliana a cerut să-și vadă bebelușul, chiar și fără viață, însă nimeni nu a dorit să comunice cu ea și să-i ofere mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat.

Totodată, femeia nu a primit niciun certificat de deces al copilului, conform spuselor sale.

„Am cerut să îmi văd copilului, nu îmi dădea nimeni niciun răspuns. Evita toată lumea.(...) M-am așezat în fața cabinetului și plângeam.(...) Cu niște cuvinte jignitoare ”Pleacă de aici! Ești tânără. Copilul este mort” și am spus ”Ok, vreau să îl văd mort”. <<L-am aruncat la pubelă, la avortați>>”, a adăugat femeia.