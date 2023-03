Răzvan a murit subit la vârsta de 29 de ani! Tânărul lucra în Elveția și se pregătea să susțină lucrarea de doctorat

In articol:

Tragedie fără margini pentru familia unui preot din Suceava! Răzvan Airinei, în vârstă de 29 de ani, s-a stins din viață subit. Din primele detalii privind acest caz, tânărul ar fi suferit un infarct. Răzvan lucra în Elveția și urma să-și susțină lucrarea de doctorat.

Apropiații tânărului sunt îngenuncheați de durere. Mama lui Răzvan Airinei a scris chiar și un mesaj pe Facebook, în semn de omagiu pentru fiul ei, care a trecut în neființă la vârsta de 29 de ani.

„In aceste clipe de adanca tristete, este foarte greu sa-ti gasesti cuvintele pentru ca nimic nu-ti mai poate mangaia sufletul. Este foarte trist, dureros si nedrept ca un copil sa-si paraseasca parintii astfel. Razvan va ramane mereu in inimile noastre. Sufletelul lui bun si bland a plecat la ceruri mult prea devreme. Momentele pe care le-a impartasit cu noi vor vorbi mereu despre persoana minunata care a fost. Cei care l-ati cunoscut, il veti gasi de acum in sufletul si in gandul vostru, in rugaciunile si inimile voastre, cu zambetul pe buze si plin de energie, asa cum il stiam cu totii pe iubitul nostru Razvan”, a scris mama sa.

Mesaje de condoleanțe au curs pe rețelele de socializare

Cei ce l-au cunoscut pe Răzvan sunt îngenuncheați de durere și nu le vine să creadă că o astfel de tragedie s-a petrecut. Apropiații tânărului îl descriu drept o persoană care era veselă și plină de energie, iar în semn de omagiu pentru acesta, mesajele de condoleanțe au curs pe rețelele de socializare.

Răzvan Airinei [Sursa foto: Facebook ]