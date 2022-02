In articol:

Iustin Călin, vocea de aur de la Românii au Talent, sezonul 12. Concurentul are o poveste de viață impresionantă, dar și o voce pe măsură.

Iustin Călin, vocea de aur de la Românii au Talent, sezonul 12

Iustin Călin a venit la Românii au Talent, sezonul 12, cu o poveste de viață impresionantă, dar și cu o voce pe măsură, care i-a emoționat pe cei patru jurați.

Concurentul de la Românii au Talent 2022 a interpretat piesa ”Caruso” cu vocea și pianul, iar publicul s-a ridicat în picioare ca să îl aplaude.

Iustin Călin, vocea de aur de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Povestea mea cu muzica a început într-o biserică în care ascultam cantorul bisericii și încercam să reproduc acele cântece pe care le cânta.

Mergeam des în copilărie la biserică pentru că pe mine m-a crescut o măicuță. Mama mea m-a abandonat când eram mic și de acolo această micuță italiancă m-a crescut, s-a luptat să mă aibă. Am ajuns acolo la 2 săptămâni de la naștere și cred că o dovadă nescrisă a existenței lui Dumnezeu este că există astfel de persoane care fără obligații față de oameni, iau în grijă copii ca noi.

Eu nu știu ce înseamnă să fii părinte încă, dar cu atât mai mult mă gândesc ce înseamnă să fii mamă, să ții un copil nouă luni în pântece, să simți cum se mișcă și când l-ai născut să îl bagi într-un sac și să îl arunci.

Nu condamn pe nimeni, dar este groaznic ca în viața asta să nu am posibilitatea să strig mama sau tata. Pe tatăl meu nu l-am cunoscut niciodată, e trecută o linie în certificatul de naștere. Acum când am crescut, mama a vrut să reia legătura cu mine, am vorbit la un moment dat prin telefon, dar s-a întâmplat ca înainte să am posibilitatea să o revăd, să facă facă un AVC și să moară”, a povestit Iustin la Românii au Talent, sezonul 12.

Deși are o asemenea poveste de viață, concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, rămâne încrezător în Dumnezeu și îi e recunoscător pentru tot ceea ce a primit în viață.

Iustin Călin, patru de DA, la Românii au Talent 2022

Mihai Bobonete, Dragoș Bucur, Andra și Andi Moisescu i-au oferit lui Iustin Călin, patru de DA, și l-au trimis în etapa următoare la Românii au Talent 2022.

”În astfel de momente mă pui într-o ipostază stânjenitoare. Am și eu emoții pentru că mă gândesc după ce văd momente ca ăsta să am grijă ce zic, ca să nu par mai prost decât sunt pentru că melodia asta am auzit-o de zece ori în viața mea, de fiecare dată cântată mai slab decât ai cântat-o tu în seara asta. Mi s-a părut că e cea mai bună variantă a piesei ăsteia ascultată de mine, în viața mea! Atât de bine a sunat!”, a spus Bobonete.

”Iustin, a fost foarte frumos, ai o voce frumoasă, a fost o bucurie să te ascult”, a spus și Andra.