Fostul concurent de la Puterea dragostei neaga ca Georgiana, fosta lui iubita, ar fi fost motivul pentru care el si Ella nu au mai format un cuplu. Pe Instagram, cantaretul a povestit ce a aflat de la Iancu Sterp, fost concurent la Puterea dragostei si actual Razboinic la Survivor Romania.

"Am plecat intr-o vineri, ca de obicei la o cantare. Cand m-am intors, Iancu era suparat si plangea la o terasa. Cand m-am dat jos si l-am intrebat, ca un prieten ce sunt: Ba, ce ai? 'Lasa-ma, ba, ca nu pot sa iti zic tie. Eu am zis sa stau cu el pana s-a imbatat si mi-a zis ca el nu stie pe care sa o aleaga, pe Denisa sau Ella. Am intrebat de unde pana unde si mi-a povestit ca a fost cu Ella in bazar, s-au tinut de mana, s-au sarutat, au fost in club, a fost cu ea sa se schimbe la hotel (desi in club erau fete pentru asa ceva). In secunda doi mi s-a distrus tot ce aveam in inima! Si multe despre care nu am vorbit", a povestit Jador.

Jador, dezvaluiri despre relatia cu Ella de la Puterea dragostei: "Ea a ales sa plece, desi avea sansa reala sa fie cu mine"

"O femeie care te iubeste ramane langa tine. Ea a ales sa plece la Puterea dragostei cand avea sansa reala 100% sa fie cu mine! Am petrecut doua saptamani peste tot impreuna. Dar ea tot a ales sa plece. Nu o judec, poate asa a simtit, dar asta nu e iubirea pe care vreau sa o traiesc, nu jocuri cu alti barbati, nu atentie la alti barbati. Nu! Sotia mea ma va respecta si se va respecta. Ca am vrut sa te fac gelos... Nu sunt pentru mine decat niste greseli acoperite, la mine nu exista asa ceva", a continuat Jador.

Fostul concurent de la Puterea dragostei spune ca Ella se foloseste de relatia lui cu Georgiana pentru a intoarce pe toata lumea impotriva lui.

"Ea a stiut de Georgiana si stie ca nu sunt cu ea. I-am explicat situatia! Se foloseste de chestia asta pentru ca stie ca oamenii imi sar in cap daca aud ca am gagica, dar nu e asa. Am rugat-o sa nu mai spuna asa pentru ca imi face rau!

Ea, cand a aflat ca am gagica, trebuia sa ma lase, nu? Ori sa lupte pana la capat! Ea nu a facut nici una, nici alta. I-a placut sa o arda asa ca sa se poata victimiza si cand pleaca de langa mine la Puterea dragostei. Eu nu sunt acolo, eu sunt in Bucuresti, stii ca ma poti prosti si, oricat de suparat as fi pe tine, veneam oricand, mai ales daca erai suparata! Asa ca lasa vrajelile", a acuzat Jador.

Ella de la Puterea dragostei, în lacrimi din cauza lui Jador: „Îmi doresc ca toți să iubească cum l-am iubit eu...”

Ella a izbucnit în lacrimi la Puterea dragostei după o ceartă cu Daiana.

Între Ella și Daiana a început un scandal la Puterea dragostei. Daiana a răbufnit la adresa Ellei după ce i-a reproșat că nu-l iubește pe Gabriel.

Daiana i-a reproșat Ellei că s-a întors în emisiune după ce a stat cu Jador. Cele două concurente au început să se atace reciproc, în special despre relațiile pe care le au. La un moment dat, Ella nu a mai putut să se abțină și a izbucnit în lacrimi. „Ea afirmă alte lucruri. Atât vreau să mai zic. Dacă omul ăla nu-mi greșea mie, era totul ok, eu eram cu el și niciodată nu l-am dezamăgit cât am fost aici. Eu am ales să vin aici pentru că dacă mă duceam acasă stăteam si plângeam, așa sufăr eu pentru că mă înghid în mine. Să nu trăiesc într-o colivie singură.

Eu îmi doresc ca toți să iubească cum l-am iubit pe băiatul ăsta și punct. Eu nu doresc răul nimănui”, a declarat concurenta.

„Eu cred că încă îl mai iubește. Văd că încă îl mai iubești. Părerea mea este că trebuia să rămâi lângă el”, a fost reacția lui Gabriel.

Ulterior, Ella nu a mai putut să suporte atacurile din partea Daianei și a părăsit platoul în lacrimi.

Jador, declarații dureroase pentru Ella! Ce a fost, de fapt, între cei doi: "O relație sufocantă"

Jador intervine în emisiune, iar vorbele sale o lovesc pe Ella drept în inimă.

Andreea Mantea: Tu spui că te-ai îndrăgostit de Jador aici. Și ai ajuns să-l iubești.

Ella: Da, am ajuns să-l iubesc.

Andreea Mantea: Și ai luptat pentru el?

Ella: Da!

Andreea Mantea: Voiam să te întreb dacă ai avut o relație cu Ella?

Jador: Da, o relație, să zic așa, sufocantă, un om care te stresează. În care nu ai încredere.

Andreea Mantea: Tu te-ai văzut cu multe fete. Dar inima ta era tot la Ella. Acum ești cu cineva sau ești singur?

Jador: Nu mai caut femeie să mă însor. Gata!

Jador a declarat că nu este sigur dacă Ella a fost iubita lui, chiar dacă a iubit-o.

„Nu a mers între noi pentru că am făcut greșeli amândoi. Nu mi-am dorit niciodată o relație în care să nu fiu fericit. E mai bine pentru amândoi să fim separați cu persoane care ne fac fericiți. În concepția mea, amândoi am făcut greșeli foarte grave”, a mărturisit Jador.

Neîncrederea a fost cea mai mare problemă în relația lor.

Cu ce a greșit Ella în relația cu Jador

a declarat fostul concurent.

Din punctul de vedere al cântărețului, Ella a greșit în egală măsură în relația lor.

„A vorbit cu unii băieți cu care ea era încântată de ei pentru că aveau o anumită prestație socială. A vorbit cu oameni care mă vorbesc în cel mai josnic mod. Din punctul ei de vedere asta nu e o greșeală și o înțeleg”, a completat Jador.