Jador a spus tot adevărul despre relația cu Simina Loica: "Am suferit după ea..." Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei

Jador și-a deschis sufletul și a vorbit despre fostele sale relații. Care a fost femeia cu care s-a înțeles cel mai bine de la Puterea dragostei, dar și ce părere i-a lăsat Ella după emisiune?

Jador vorbește despre fostele relații

Simina și Jador s-au cunoscut la Puterea Dragostei și au format un cuplu pentru puțin timp. Apoi, Jador a făcut câteva melodii în care-și cânta dragostea pentru Simina, dar și durerea pierderii acesteia.

Artistul chiar a recunoscut, în cadrul unui interviu, că a suferit după fosta concurentă de la Puterea dragostei. În continuare, artistul a mai adăugat faptul că regretă faptul că nu a avut ocazia să o cunoască mai mult.

"Am suferit după ea. Eram gelos rău. Tu îți imaginezi să pună altul mâna pe proprietatea ta? Fata aia e o fata foarte mișto, să știi.. Îmi pare că nu am cunoscut-o mai mult. Chiar îmi pare rău. Seamănă cel mai mult cu mine așa la temperament. Eram fiert! Sunt lucruri pe care nu poți să le spui. Nu-ți imagina că a fost o iubire din aia nebună, a fost o iubire copilărească. Mi-aș fi dorit să o cunosc mai mult cum ea ca om", a declarat Jador.

Jador, declarații despre Ella de la Puterea dragostei

Însă, în timp ce pentru Simina a avut doar cuvinte frumoase, despre Ella și-a format altă părere. Deși au fost împreună pentru o perioadă scurtă de timp, Jador consideră că a apucat să cunoască măcar puțin.

Cu toate acestea, recunoaște faptul că nu este genul său de femeie și chiar ar fi făcut o glumă deplasă la un moment dat la adresa manelistului.

"A urmat Ella. Mi-a plăcut fizic, psihic nu îmi place, am cunoscut-o..Nu e genul meu de femeie. Am sunat-o. Știu că vorbește urât peste tot de mine, asta pentru că ea e încă îndrăgostită, pentru că are sentimente. Eu nu o condamn, dar nu e genul meu. Am încercat să o cunosc mai mult. A făcut o glumă la adresa mea care nu-și avea loc.. Fata asta nu e prea ieșită în lume și nu prea știe. De fapt, nu e cine cred eu că e. E o fată mișto, are un suflet mișto. E caldă, are multe calități", a mai spus acesta.