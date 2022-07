Jador, adevăratul motiv pentru care nu s-a mai afișat în mediul online! Artistul va fi absent până își va reveni: „Mi-e rușine de cum arăt”

In articol:

Jador și-a obișnuit fanii din mediul online cu prezența zilnică pe Instagram, însă admiratorii artistului nu au putut să nu remarce faptul că artistul a lipsit în ultimele zile de pe rețelele de socializare. Recent, manelistul a venit și cu explicația pentru care a fost absent. Odată cu intervenția lui Jador, fanii s-au liniștit rapid, dându-și seama că nu este vorba despre nimic grav.

Jador își ține fanii la curent cu tot ceea ce face nou în viața lui, iar atunci când artistul absentează mai mult de pe rețelele de socializare, fanii se îngrijorează. Artistul știe foarte bine că fanii lui îl urmăresc de fiecare dată cu drag și îl apreciază, așa că se vede nevoit să le ofere și explicațiile necesare atunci când lipsește mai multe zile de pe Instagram.

Jador, motivul pentru care a lipsit de pe Instagram

Jador a stat departe zilele acestea de rețelele de socializare, și nu pentru că are un program foarte încărcat, ci pentru că are probleme cu greutatea. Fără să se sfiască, artistul a dezvăluit adevăratul motiv pentru care reuză să mai apară pe Instagram. Amuzat de situație, a postat un mesaj pe InstaStory în care le dă de înțeles fanilor că va reveni în scurt timp, după ce își va rezolva problema cu kilogramele în plus.

Citeste si: Cum arată acum Cornelia Dansatoarea fără genele cu care a făcut istorie în România! Imagini unice- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Știu că nu am mai postat să știți. M-am îngrășat mult și mi-e rușine de cum arăt. Așa că așteptați puțin de tot să devin decent din punct de vedere fizic", a dezvălui Jador în mediul online.

Se știe faptul că, în trecut, artistul s-a confruntat cu aceeași problemă, motiv pentru care a luat imediat măsurile necesare. Atunci, manelistul a băut doar apă timp de trei zile, reușind să scape de kilogramele în plus prin înfometare.

Acum, Jador nu a dat de înțeles că urmează vreo dietă, însă va avea grijă să revină la greutatea cu care și-a obișnuit fanii din mediul online.