Jador, afacerea cu care vrea să dea lovitura! Este cel mai mare vis al artistului: „N-am bani de asta acum”

Jador este unul dintre cei mai apreciați tineri maneliști din România. Piesele sale sunt pe primele loc în trendurile autohtone și se bucură de multă apreciate din partea fanilor. Totodată, artistul se are agenda de evenimente plină și nu există weekend care s fie liber. Câștigurile

sunt, de asemenea, pe măsura așteptărilor, însă nu îndeajuns cât să-l ajute să-și îndeplinească cel mai mare vis. Manelistul a dezvăluit ce și-ar dori să facă pe viitor.

Care sunt planurile de viitor ale lui Jador. Artistul vrea să intre în industria horeca

Artistul a dezvăluit în cel mai recent interviu acordat că și-a făcut deja planurile pentru viitor, însă mai este mult până își va vedea visul cu ochii, căci nu dispune de fondurile necesare. Jador spune că și-ar dori să-și construiască propriul hotel și nu-și uită și familia. Manelistul vrea ca părinții și frații săi să aibă un Penthouse în acestă clădire a sa, unde să ducă o viață de vis.

Totodată, artistul vrea să-și susțină tatăl să-și întemeieze propria afacere. Jador spune că vrea să-i facă acestuia un depozit de materiale de construcție chiar la ei în sat.

„Visul meu e să am un hotel foarte șmecher. La ultimul meu etaj să am un Penthouse, să stau cu mama și cu tatăl și cu frații mei acolo. Să am un restaurant jos și să mănânc pe gratis la restaurantul meu mâncare românească. Dar n-am bani de asta acum.

(...)Înainte să ajung aici vorbeam cu tata, vreau să-i fac un depozit de materiale de construcții. Îi fac un depozit de materiale de construcții lui tată. La mine în sat, în satul Răcătau, tatăl meu o să aibă un material de construcții”, a dezvăluit Jador într-o emisiune televizată.