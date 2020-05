In articol:

Jador, noi probleme cu canalul de YouTube

După ce anul trecut, Jador a trecut printr-o situație absolut dramatică, după ce i-a fost șters canalul de YouTube, acum se pare că manelistul se confruntă cu noi probleme în ceea ce privește noul cont. În anul 2019, manelistul anunța, cu lacrimi în ochi, că i-a dispărut canalul care avea peste 500.000 de urmăritori, mai mult decât atât, artistul a oferit chiar și o recompensă pentru cei care îl ajută să afle ce s-a întâmplat, de fapt.

Fostul concurent de la Puterea Dragostei a muncit din greu pentru a-și face o carieră solidă și pentru a ajunge la inimile românilor și se pare că a reușit. Cu toate astea, drumul spre succes i-a fost presărat cu multe încercări grele

„Ajutați-mă, vă rog!

Acum, se pare că Jador întâmpină, din nou, probleme cu canalul, e drept că de data aceasta nu la fel de grave precum au fost cele din trecut, dar totuși, acesta face un apel disperat pe Instagram, în speranța că se va găsi cineva care să îl ajute cu noua problemă. Se pare că acesta primește mai multe notificări conform cărora contul său este destinat copiilor, cu toate că el susține că și-a setat canalul și videoclipurile în așa fel încât să nu fie destinate celor mici.

„Mă, frate, dacă e vreun om care se pricepe la YouTube, ajutați-mă, vă rog, că nu mai înțeleg. Eu am setările pentru canal să nu fie destinat copiilor, la videoclipuri la fel, să nu fie destinate copiilor, dar totuși primesc notificări că acest conținut este destinat copiilor și nici nu primesc notificări și nu îmi intră canalul în Trending. Nu știu ce se întâmplă. Ajutați-mă, vă rog”, a spus Jador pe contul de

Contul de YouTube i-a fost șters în 2019

„Sunt foarte supărat. Astăzi nu am mancat nimic. Contul de YouTube mi-a fost șters și arhivat, nu am idee ce s-a întâmplat cu el pentru că nu am acces la el. Muncești atâta timp ca să realizezi niște chestii și vine cineva și într-o secundă dispare tot ce ai construit. Sunt oameni care chiar nu au nimic. Practic contul de YouTube era munca mea pentru ca acolo îmi postam melodiile.”, a spus Jador într-o transmisiune live pe pagina lui de Facebook.

Jador a oferit chiar și o recompensă uriașă celui care l-ar fi ajutat să își recupereze contul de YouTube.

„Cine mă poate ajuta să-mi recuperez contul de YouTube, o să-i dau 3 000 de euro cash. Vreau neapărat să-mi recuperez contul pentru că acolo erau melodiile mele!”, a anunțat Jador pe Instagram, în urmă cu un an.