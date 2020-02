„Munciți până să oferiți copiilor voștri și vouă ceea ce vă doriți”, i-a îndemnat Jador de la Puterea Dragostei pe fanii care îl urmăresc, printr-un mesaj publicat pe pagina lui de Instagram.

Jador a făcut publică și o fotografie cu el la vârsta de 7 ani. „Eu în clasa întâi. Nu știu dacă cineva observă papionul meu, dar... e dureros în spate. Mă bucur că am scăpat din situația materială pe care o aveam și am reușit să îmi depășesc condiția! Chiar dacă acum am destui bani, în suflet voi fi sărac toată viața!”, este mesajul emoționant pe care l-a scris cântărețul din emisiunea de la Kanal D.

Nu este prima dată când manelistul vorbește despre situația fiancniară pe care a avut-o familia lui.

Jador de la Puterea Dragostei aruncă cu bani! Imaginile au devenit virale

Jador de la Puterea Dragostei este unul dintre cei mai populari concurenți din emisiune. Artistul se bucură de un succesc nesperat și pe plan muzical și este cheam la mult mai multe concerte decât înainte de a participa în show-ul de la Kanal D.

Jador a devenit celebru și rezultatele nu au întârziat să apară. Artistul face destul de mulți bani la cântări, după cum a arătat chiar el, într-un video devenit viral pe internet. Cântărețul scoate din buzunar un teanc de bancnote de 50 de euro și, pe ritmul muzicii, le aruncă și și le pune față. (Urmărește aici filmulețul cu Jador care a devenit viral pe internet)