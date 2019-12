Jador de la Puterea Dragostei a hotărât ca după un an de muncă să ia o vacanță bine meritată.

Jador de la Puterea Dragostei își petrece sărbătorile în deșert! Cum arată artistul în haine arăbești

Artistul a povestit într-un video pe Youtube că atunci când era mic nu a avut foarte multe posibilități și acum pentru că se bucură de faimă și de bani, este timpul să meargă în vacanțe. Și nu în orice fel de vacanță, ci într-una exotică.

„Eu când eram mititiel, cam în gimnaziu și în liceu, știm cu toții că nu prea am avut și eu practic nu am fost în nicio vacanță și nici în tabără niciodată. Anul ăsta, pentru că am muncit foarte mult și știți și voi că am muncit foarte mult, îmi fac o vacanță și unde credeți voi că îmi fac o vacanță? În Dubai. Nu credeam eu că o să ajung pe aici. Sincer, îmi pare rău că nu sunt acasă de Crăciun”, a spus Jador în videoclipul postat pe Youtube.

Fostul concurent de la Puterea Dragostei și-a făcut bagajele și petrece sărbătorile de iarnă în Dubai. Artistul s-a plimbat prin cu cămila prin deșertul arid din Emiratele Arabe și chiar s-a comportat ca un arab în toată regula. Jador s-a îmbrăcat în straie arăbești și a făcut o ședință foto pentru conturile de socializare. Internauții au fost impresionați de noua lui înfățișare și spun că i se potrivește de minune.