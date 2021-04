Jador, declarații neașteptate despre Zanni, după ce a părăsit Survivor România: „Probabil de acasă s-a înțeles că…”

In articol:

ador a fost eliminat din competiția Survivor România după o accidentare neașteptată. Artistul și-a dorit mult să rămână pe traseele din Republica Dominicană și după ce a ajuns prima dată la spital cu mari probleme la genunchi a revenit totuși în echipă.

Comentariile acide ale lui Jador, ieșirile nervoase dar și glumele făcute în timpul meciurilor i-a făcut pe mulți dintre Faimoși să-l critice dur. Printre cei care nu au fost deloc încântați de atitudinea pe care o avea cântărețul după revenirea în competiție se numără și Zanni, care a făcut o serie de declarații acide la adresa lui. Adevărul despre relația lor este altul, căci în ciuda conflictelor avute în show-ul din Republica Dominicană, Jador nu-i poartă pică tânărului concurent.

Zanni, concurent în echipa Faimoșilor la Survivor România [Sursa foto: Captură KANAL D]

Jador și-a spus adevărata părere despre Zanni de la Survivor România

Spre surprinderea tuturor, Jador a declarat că relația dintre el și Zanni nu era atât de tensionată pe cât părea și că nici nu are nimic negativ de spus la adresa fostului coechipier.

„Real, nu m-a enervat nimeni. Probabil de acasă s-a înțeles că Zanni mă ura. Eu nu am cum să îl urăsc pe băiatul ăla, e un copil bun, își dorește foarte mult să câștige. E un copil bun, are o situație financiară nașpa, dar nu am cum să urăsc un om care își dorește atât de mult să câștige. Mai spunea lucruri, a crescut la casa de copii, dar are un suflet foarte bun. Eu sunt binecuvântat de Dumnezeu, iubesc pe fiecare în parte”, a declarat Jador în direct, la Teo Show, după revenirea în România de la Survivor.

Jador, în Consiliul în care a fost eliminat de la Survivor România [Sursa foto: Captură KANAL D]

Jador, revedere emoționantă cu familia, după ce s-a întors de la Survivor România

Jador a fost așteptat de mama și de tatăl lui în aeroport, după ce s-a întors de la Survivor România.

Artistul a mărturisit că nu se aștepta ca familia lui să fie acolo, căci Simona și Romeo Dumitrache se feresc de aparițiile la televizor. Cu toate acestea, de dragul fiului, au apărut de mai multe ori în emisiunea Teo Show, iar atunci când el s-a întors acasă, l-au așteptat cu lacrimi în ochi în aeroport.

„La absolvirea facultatii toti copiii erau cu mamele, cu tatii, eu eram cu unchiul meu, cel care m-a ajutat sa devin ceea ce sunt. Pe el l-am văzut, dar pe mama și pe tata nu mă asteptam să îi văd la aeroport. Am cei mai smecheri părinți”, a declarat Jador, la Teo Show.