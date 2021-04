Simona Hapciuc, prima reacție după eliminarea lui Starlin de la Survivor România: "Nu ai fost fals"

In articol:

Simona Hapciuc l-a caracterizat pe Albert Oprea, concurentul din echipa Războinicilor. Ce a spus fosta concurentă de la Survivor România 2021 despre acesta, dar și despre eliminarea lui Starlin?!

Simona Hapciuc, despre eliminarea lui Starlin

Deși a părăsit Survivor România, Simona Hapciuc vorbește în continuare despre experiența sa, dar și despre colegii din competiția fenomen de la Kanal D.

Înt-o secțiune de întrebări de pe Instagram, fosta concurentă și-a spus părerea despre Albert Oprea.

Citeste si: Ce spune Simona Hapciuc despre ce i s-a întâmplat, de fapt, la Survivor România 2021

"Da, îmi place foarte mult de Albert. Mi se pare un copil foarte educat și foarte bine crescut. Este un foarte bun sportiv și mi se pare că în momentul de față are un psihic extrem de puternic." , a spus Simona Hapciuc despre Albert Oprea.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

De asemenea, actrița și-a mai spus și părerea despre Jador.

"Mi se pare un băiat foarte bun la suflet, dar foarte prost....Dar foarte bun la suflet.", a mai precizat Simona despre Jador.

Citeste si: Simona Hapciuc, criticată dur pentru vestimentația purtată pe traseele de la Survivor România: „Mi-au zis că m-am dus să-mi etalez...”

În continuare, fosta concurentă a mai vorbit și despre eliminarea lui Starlin din competiția Survivor România.

"Starlin, vreau să te felicit pentru cât de mult ai rezistat în competiție, în primul rând, iar, în al doilea rând, vreau să te felicit pentru gestul pe care l-ai făcut aseară. Eu te înțeleg cel mai bine deoarece știi că am făcut ceva asemănător atunci când am plecat și, deși, multă lume m-a blamat pe mine, te blamează pe tine, faptul că am dat dovadă de sinceritate și nu am făcut gesturi inutile, care erau făcute doar de dragul camerei, de a da bine pe cameră, de a da bine în fața oamenilor. Pe mine mă face să te apreciez mai mult ca și persoană. Tu așa ai simțit să faci, să nu îl saluți pe Albert în momentul în care ai plecat și nu ai fost fals", a declarat Simona Hapciuc.