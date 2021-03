Jador, discuție secretă cu Elena Marin la Survivor România. I-a spus pe cine să voteze pentru eliminare: „Dacă te taxează cineva, o să-l taxez și eu!” Reacția Faimoasei: „Am nevoie de tine!”

In articol:

După ce Faimoșii au pierdut imunitatea la Survivor România, Jador a luat-o deoparte pe Elena Marin pentru a o încuraja și i-a dat acesteia câteva sfaturi prețioase.

Jador, discuție secretă cu Elena Marin la Survivor România

Jador a revenit la Survivor România după două săptămâni de absență. Faimosul s-a accidentat grav la piciorul stâng și nu a primit acordul medicului de a juca pe trasee. El poate însă să-și susțină echipa de pe bancă.

Jador, discuție secretă cu Elena Marin la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Jador și Elena Marin nu au fost cei mai apropiați concurenți pe parcursul competiției, lucru confirmat chiar de Faimos. Totuși, se pare că artistul o susține pe colega lui, despre care spune că este cea mai bună din punct de vedere sportiv dintre fete și merită să ajungă cât mai departe la Survivor România.

O discuție între cei doi a fost surprinsă după ce Faimoșii au pierdut imunitatea în fața Războinicilor.

Jador a încercat să o încurajeze pe Elena Marin și i-a sugerat să nu mai nominalizeze pentru eliminare persoanele care aduc puncte echipei. Mai mult, cântărețul a asigurat-o pe Elena Marin că o va sprijini mereu, iar dacă cineva din echipă va avea vreo problemă cu aceasta, atunci o să intervină.

Jador: A zis foarte multe lucruri, jur. Faza e că dacă te taxează cineva, o să-l taxez și eu. Cine să te taxeze, că ce? Că câștigi, ești cea mai bună! Jur că ești cea mai bună la fete și ești mai bună decât unii băieți.

Elena: Mulțumesc, Jador. Mi-a fost super dor de tine.

Jador: Singura care trebuie taxată e Antoneasca, trebuie dată afară. O iubesc, îmi e drag de ea, dar trebuie dată afară. Și nu are cine să te taxeze, îi taxezi tu, boss. Și la voturi nu mai vreau să votez, votez cine trebuiesă iasă afară, nu oameni buni. Nu, nu face ca ei, nu da dovadă că ești ca ei, că ei sunt... Dacă ei te urăsc, nu trebuie să-i urăști și tu, știi? Nu mai vota oameni care merită să stea aici.

Elena: Acum e ok, e Andreea, dar îți jur, dintre toți oamenii, am avut atât de mult nevoie de tine. A fost Moro, care e alături de mine, dar nu se bagă în discuții și pe bună dreptate. Până la urmă nu trebuie să fii avocatul nimănui. Chiar dacă noi nu am fost foarte apropiați, tu ai fost cel care a ținut mereu cu dreptatea.

Jador sare în apărarea Elenei Marin la Survivor România

Nu este pentru prima oară când Jador îi arată Elenei Marin că o susține în competiția Survivor România. După ce Faimoasa a fost nominalizată pentru eliminare de cinci dintre colegii săi de echipă, cântărețul a răbufnit și a declarat că este dezamăgit de atitudinea acestora.

Jador declara atunci că nu-și dorește ca Elena Marin să plece acasă, pentru că este una dintre cele mai muncitoare concurente din echipa roșie. „Nu prea mă așteptam săptămâna asta, pentru că medicul nu prea m-a lăsat să joc și m-am gândit că lipsind din peisaj lumea o să mă dea la o parte.

Le mulțumesc celor care mă votează, celor care mă susțin și văd în mine un om bun, deși am mult defecte. Am fost atât de rușinat când i-am luat apărarea acestei echipe și am spus că noi nu votăm, nu ținem ura în suflet, nu avem probleme și când a ieșit Elena la vot nu mi-a venit să cred. Nu înțeleg cum un om care își dă viață pe traseu și se vede asta..

Nu merita votată ea, ar fi trebuit să fie ultima fată votată. Cu scopul de a o proteja pe Majda, un grup de cinci oameni dintre noi au votat-o pe ea. Am fost astăzi la spital și mi-au spus că m-am prefăcut. Nu înțeleg de unde răutatea asta..că „vedeta s-a prefăcut”. E multă ură între noi, nu mai există educație între noi, nici respect și nici nimic. Trăim în junglă, dar venim din anumite medii”, declara Jador din postura de preferat al publicului.