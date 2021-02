Logodnicul Elenei Marin de la Survivor România a reacționat, după nominalizarea Faimoasei! „Dacă e să vii acasă...”

In articol:

Consiliul de eliminare i-a șocat pe toți! Faimoșii au pierdut din nou în fața Războinicilor și au fost nevoiți să mai facă o nominalizare. Înainte ca Daniel Pavel să citească numele concurenților nominalizați, echipa celebrităților declara că vor vota pe considerente sportive.

Elena Marin, nominalizată spre eliminare! Cum a reacționat logodnicul Faimoasei de la Survivor România 2021

Șocul a fost extrem de mare atât pentru echipa adversă, cât și pentru telespectatori, în momentul în care s-a aflat numele celui propus spre eliminare.

Spre surprinderea tuturor, Elena Marin este cea nominalizată, ea fiind astfel în pericol să fie eliminată din competiție, deși este considerată printre cele mai bune fete de la Survivor România 2021! Se pare că numeroasele dispute cu Zanni și cu alți concurenți din echipă i-au adus antipatii dansatoarei.

La scurt timp după ce a fost anunțat numele concurentului aflat în pericol de eliminare, logodnicul Faimoasei Elena Marin a avut o reacție în mediul online, acolo unde a ținut să îi transmită un mesaj de încurajare iubitei lui.

Andrei a declarat în repetate rânduri faptul că Elena nu va ceda, ea fiind o persoană foarte puternică. Se pare, însă, că deși ea nu își dorește să plece acasă, colegii nu sunt de aceeași părere și o vor afară din echipă.

„...și dacă e să vii acasă, vii pentru că viața ți-a pregătit ceva și mai frumos. Binele învinge întotdeauna răul”, a fost mesajul postat de Andrei, logodnicul Elenei Marin, imediat după nominalizarea Faimoasei în consiliul de eliminare.

Elena Marin se aștepta să fie votată, deși spera să nu se întâmple atât de repede. Când și-a auzit numele, Faimoasa a izbucnit în lacrimi.

„Da, mă așteptam, dar în același timp cred foarte mult în Dumnezeu, fiecare dintre noi are un parcurs. Am venit la această emisiune să îmi urmez visul, lupt până la capăt și cred că Dumnezeu are grijă de toate.

Elena Marin, la un pas de eliminare[Sursa foto: Captură KANAL D]

Mă bazez foarte tare pe ceea ce s-a văzut acasă, de dreptate. În continuare, chiar dacă îmi plânge sufletul, visez să câștig Survivor România 2021, Dumnezeu știe cum le așează”, a declarat Elena Marin, cu ochii în lacrimi.