Jador[Sursa foto: Captură YouTube]

Jador s-a speriat îngrozitor, după ce Bentley-ul lui a fost lovit de un bărbat care se afla la volanului unei dube. Artistul a postat un vlog, unde a povestit întreaga grozăvie prin care a trecut. Mai mult de atât, manelistul a ținut să precizeze că șoferul vinovat a fugit de la locul faptei. Cântărețul a spus pas cu pas cum s-a întâmplat accidentul rutier și cum a ajuns să sune la Poliție.

Bolidul de lux, distrus de o dubă într-o intersecție

Jador s-a ales cu mașina de lux lovită, însă este fericit că nu a pățit nimic grav și că nimeni nu a fost rănit. Fostul concurent de la Puterea Dragostei spune că șoferul vinovat a fugit de la locul accidentul, dar că s-a întâlnit cu el la Poliție, acolo unde au raportat accidentul ușor.

„Mă duc să declar accident acum, în loc să mă uit la emisiunea mea. Ce dragi îmi sunt mie polițiștii și doctorii. Să vă explic cum a fost…M-am urcat în mașină, am ieșit pe strada principală. Mergeam înainte, iar un om semnaliza la stânga, cu o dubă. Omul, de fapt, a făcut dreapta și m-a lovit, am blocat toată intersecția. M-am dus la mașină, era nenorocită toată aripa dreaptă.

Mașina era distrusă…Când am văzut asta, am așteptat, am tras pe dreapta, să vină omul, să vorbim…omul plecase de la locul accidentului. Am sunat la poliție, mi s-a spus să mă duc la accidente ușoare, să declar acolo. Eu vreau să-mi repar mașina, nu e vina mea, e vina omului.

La accident ușoare…văd duba omului lovită, acolo. Merg acolo, îi spun: domnule, pe mine m-ați lovit. El tot spunea că m-a lovit el. Bine a fost că nu m-a lovit tare, bine că nu am pățit nimic, că nu mi-a dat în portieră…Eu nu știam ce înseamnă amiabilă” a relatat Jador, pe contul său de Youtube.

Bentley[Sursa foto: Instagram]

Jador, amendat pentru că a butonat telefonul

Se pare că necazurile se țin lanț după celebrul Jador. Cântărețul nu a mai rezistat și a avut o ieșire nervoasă, imediat după ce a rămas din nou fără permisul de conducere. Manelistul spune că de această dată a fost complet nevinovat. Dacă altădată recunoaște că a ”scăpat” piciorul pe accelerație, de data aceasta el a fost prins butonând telefonul la volan.

”Data trecută când am fost la Bacău, mi-a luat permisul. Și de data asta mi l-a luat iar. Parcă sunt blestemat. Ce Poliție, băi frate. Unii sunt de treabă, am întâlnit niște polițiști de treabă. Bă, ai greșit, da, plătești! N-aveam centură, da dă-mi amendă! Dar să-mi zici tu mie, aveam telefonul așa, pe Waze... normal că mă uit la Waze... La semafor, mai intru pe el – cât mai am, unde e poliție... Ți-l iau! A fost doar o secundă, nu e ca și cum vorbeam la telefon! Așa vor mușchii lui, e boss, lasă să-l ia! M-a mai oprit o dată un polițist dar tot așa, aiurea. Mergeam pe stradă, m-a tras pe dreapta. Bună ziua, bună ziua... El voia să vorbească cu mine. M-a oprit și am vorbit cu el, că așa a vrut el! M-a ținut o oră să vorbesc cu el”, a povestit Jador la Antena Stars.