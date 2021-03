Jador, în pericol de eliminare după ce s-a accidentat grav pe traseu la Survivor România. „Gata, l-am rupt, plec acasă!” Momentul accidentării, greu de privit VIDEO

In articol:

Accidentare gravă la Survivor România, în meciul pentru imunitate din această săptămână. Jador se lovește serios la genunchiul stâng pe traseu, când îl înfrunta pe Marius Crăciun de la Războinici.

Jador s-a accidentat grav pe traseu la Survivor România

Jador a spus în repetate rânduri că nu se consideră un sportiv desăvârșit, însă compensează pe trasee cu mult efort și curaj, pentru că se aruncă mereu cu capul înainte, indiferent de obstacole. De această dată, determinarea de care a dat dovadă l-a făcut neglijent, iar la finalul probei pentru imunitate, după o săritură în apă și o aterizare greșită, Jador s-a lovit grav la piciorul stâng.

Jador accidentare[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Jador, criticat dur de Războinici pentru comportamentul barbar de la Survivor România. „Vrea să-i dea pantalonii jos lui Sorin. El a fost crescut altfel!”

Faimosul a urlat de durere, semn că este vorba de o accidentare serioasă. Războinicii consideră că Jador a pățit precum colegul lor, Lucian Barbu, care a suferit o accidentare la genunchi și nu a mai putut continua lupta pentru supraviețuire din Dominicană.

a spus Musty de la Războinici.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Deși Jador strigă de pe targă că nu va pleca acasă, în cazul în care accidentarea este gravă, concurentul riscă eliminarea din competiția Survivor România 2021. „Mă doare rău! Aoleu, dacă vede, mama plânge. Am zis că gata, l-am rupt, plec acasă. Nici că nu plec. Nici fără picioare nu plec acasă!”, a spus Jador.

Jador este preferatul publicului la Survivor România

Jador este pentru a patra oară unul dintre cei mai votați concurenți din echipa roșie, la Survivor România. Faimosul nu se poate bucura pe deplin însă, pentru că este dezamăgit de echipa lui.

Jador accidentare[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Cum arăta Culiță Sterp pe vremea când era elev. Prima imagine cu faimosul de la Survivor România 2021 la liceu

El a declarat că este dezamăgit de atitudinea unora dintre sălbatici și îi critică pe aceștia pentru că păstrează în suflet resentimente. Jador spune că nu-și dorește ca Elena Marin să plece acasă, pentru că este una dintre cele mai muncitoare concurente din echipa roșie.

„Nu prea mă așteptam săptămâna asta, pentru că medicul nu prea m-a lăsat să joc și m-am gândit că lipsind din peisaj lumea o să mă dea la o parte. Le mulțumesc celor care mă votează, celor care mă susțin și văd în mine un om bun, deși am mult defecte. Am fost atât de rușinat când i-am luat apărarea acestei echipe și am spus că noi nu votăm, nu ținem ura în suflet, nu avem probleme și când a ieșit Elena la vot nu mi-a venit să cred.

Jador si "tata" Theo de la Survivor [Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Albert Oprea, „carne de tun” pentru Războinici după eliminarea lui Alin Sălăjean de la Survivor România. „Nu are nicio treabă aici!”

Nu înțeleg cum un om care își dă viață pe traseu și se vede asta.. Nu merita votată ea, ar fi trebuit să fie ultima fată votată. Cu scopul de a o proteja pe Majda, un grup de cinci oameni dintre noi au votat-o pe ea. Am fost astăzi la spital și mi-au spus că m-am prefăcut. Nu înțeleg de unde răutatea asta..că „vedeta s-a prefăcut”. E multă ură între noi, nu mai există educație între noi, nici respect și nici nimic. Trăim în junglă, dar venim din anumite medii”, a declarat Jador.