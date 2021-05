Jador, mesaj pentru Georgiana după întoarcerea de la Survivor România: „Am atâtea să îți spun...”

In articol:

Jador a recunoscut de mai multe ori că unul dintre motivele pentru care a plecat la Survivor România a fost să uite de fosta lui iubită. Celebrul cântăreț a recunoscut că Georgiana este singura fată pe care a iubit-o. După ce s-a întors în România, mulți dintre fani s-au întrebat când va avea loc o reuniune între cei doi.

Recent, ea a fost surprinsă într-un live făcut de Jador și Robert Ionescu, pe Youtube.

Jador și Cătălin Moroșanu au filmat clipul unei piese pe care o vor lansa în curând. În timpul filmărilor, cei doi au vorbit despre experiența din Survivor România și ce proiecte au pregătit pentru următoarea perioadă. În încheiere, Jador i-a transmis un mesaj fetei pe care o iubește. El a fredonat câteva versuri din piesa „Am atâtea de să îți spun”, cântată de Florin Salam.

„Am atâtea să îți spun, de când ne-am luat rămas bun. Atâtea de povestit, de când noi ne-am întâlnit... și gata! Pentru ea!”, a declarat Jador, pentru Știrile Kanal D.

Jador de la Survivor România, declarație de dragostoste pentru Georgiana

Jador a „sărbătorit” Ziua Îndrăgostiților în Republica Dominicană. Faimosul i-a făcut o declarație de dragoste Georgianei, fata pe care a iubit-o și o iubește în continuare. El i-a declarat că speră că îl va așteptat și speră că se vor căsători.

„Eu am fugit foarte mult de subiectul însurătoare pentru că eu nu prea am încredere în femei pentru că, sincer să fiu, până la vârsta asta am întâlnit foarte multe fete care nu rezonau deloc cu mine. Eu, această fată am pus-o, din păcate, în aceeași oală cu toate celelalte femei pe care le-am cunoscut până acum(...)

O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii și să le ofere copiilor noștri o educație. Îmi doresc foarte mult ca ea să fie mama copiilor mei. Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla”, a mărturisit Jador, de Ziua Îndrăgostiților, la Survivor România.