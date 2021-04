Jador și Georgiana, din nou împreună?! Imaginile care-i dau de gol: ”Nu știu de ce vă ascundeți”

In articol:

Jador și Georgiana au trăit o frumoasă poveste de dragoste, iar ”faimosul” de la Survivor România a recunoscut în nenumărate rânduri că tânăra este fata pe care a iubit-o cel mai mult. De altfel, artistul nu a ezitat să spună că Georgiana l-a iubit pe Ionuț și nu pe Jador.

Deși cântărețul a spus că nu mai sunt împreună, iată că joi seara fanii lui au observat câteva imagini controversate într-un live făcut de Jador și Robert Ionescu, pe Youtube.

Robert și Jador au făcut un live în care au comentat faze comice de la Survivor. Pe lângă acestea, o tânără i-a citit lui Jador întrebările primite de la susținătorii lui. Ei bine, vocea tinerei părea a fi chiar a Georgianei, după cum spun fanii prin comentarii. La un moment dat, spre sfârșitul live-ului, se observă o tânără care le face semn lui Jador și lui Robert să închidă live ul pentru că se vede în televizor.

”Mda Jador, vezi ca se vede Georgiana, in live la final in televizor, face semne cu mana ca să închizi live-ul ca se vede nu știu de ce va ascundeți😅(like sa vadă Jador, sa ne răspundă)/ Sa o iubesti pe Georgiana asa cum merita ,sa fiti fericiti/ Aia care filmează e Georgiana/ Georgiana era in spate/ Apropo, e foarte drăguţă Giorgiana 💪💪💪”, sunt doar câteva comentarii de la internauți.

Jador, declarație de dragoste pentru Georgiana

„ Eu am fugit foarte mult de subiectul însurătoare pentru că eu nu prea am încredere în femei pentru că, sincer să fiu, până la vârsta asta am întâlnit foarte multe fete care nu rezonau deloc cu mine. Eu, această fată am pus-o, din păcate, în aceeași oală cu toate celelalte femei pe care le-am cunoscut până acum.(...)

O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii și să le ofere copiilor noștri o educație. Îmi doresc foarte mult ca ea să fie mama copiilor mei. Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla ”, a mărturisit Jador, de Ziua Îndrăgostiților, la Survivor România.