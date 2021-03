Jador, moment de sinceritate la Survivor România. Ce a putut să spună despre Faimoși: „Simt răutate, simt că vor să plec acasă!”

In articol:

Lupta pentru supraviețuire din jungla Dominicană s-a dovedit mult prea grea pentru Jador. Cântărețul a suferit o accidentare gravă, în urmă cu trei săptămâni, care nu i-a mai permis să concureze pe traseu.

Jador, moment de sinceritate la Survivor România

Într-un moment de sinceritate, concurentul i-a dezvăluit prietenului său, Cătălin Moroșanu, că suferă cumplit pentru că nu stă alături de echipa lui. Jador susține că stă singur toată ziua, iar singura lui bucurie e să își vadă echipa pe traseu.

Deși își dorește să-și susțină coechipierii, Jador mărturisește că se simte dat la o parte de aceștia. Mai mult, el spune că Faimoșii fac glume urâte pe seama lui și îl vor plecat din competiția Survivor România. „Nu vrei să știi cum sunt eu. Eu mă simt în plus, sunt dat la o parte și se vede asta. Glume pe seama mea, dar nu din partea ..nu mă deranja dacă erau din partea Războinicilor, din partea echipei noastre..eu ce să mai spun?

Stau singur 24 din 24, e o bucurie când mă aduce aici. Ce vrei să facem, e greu jocul. Vrei să te mint? Am plâns ieri, nu mai puteam, înnebunesc. Mă afectează sincer în capul meu, dar nu vreau să arăt. Sunt așa de o lună, de trei săptămâni. Simt răutate, simt că vor să plec acasă, îi doare. Ieri am plâns, am fugit, îmi dădea cu pumnii în cap, era să-l bat pe ăla de stă cu mine”, a spus Faimosul.

Jador s-a accidentat grav pe traseu la Survivor România

Jador a spus în repetate rânduri că nu se consideră un sportiv desăvârșit, însă compensează pe trasee cu mult efort și curaj, pentru că se aruncă mereu cu capul înainte, indiferent de obstacole.

De această dată, determinarea de care a dat dovadă l-a făcut neglijent, iar la finalul unei probe pentru imunitate, după o săritură în apă și o aterizare greșită, Jador s-a lovit grav la piciorul stâng.

Deși Faimosul urla de durere la Survivor România, concurenții din echipa albastră nu credeau că acesta s-a accidentat grav la genunchi. Războinicii susțineau că Jador a exagerat și că în realitate s-a prefăcut, pentru că era pe punctul de a pierde în fața adversarului său.

Sorin Pușcașu lua în râs accidentarea lui Jador și spunea că este cel mai slab actor pe care l-a văzut. Mai mult, el considera că evoluțiile slabe din ultima perioadă a Faimosului l-au determinat pe acesta să pună la cale o astfel de prefăcătorie. „Ei vor să facă ca noi, să nu-și arate slăbiciunile, dar cineva tresare de acolo, Zanni care spune lucrurilor pe nume.

Pe lângă el a fost și Elena care a spus că între unele persoane mai există tensiuni. Eu văd că ei nu sunt bine. Nu știu dacă va primi Oscarul, probabil pentru cel mai prost actor. Din ce am văzut la joc, s-a prefăcut. Sunt foarte atent la detalii și mi s-a părut o prefăcătorie, pentru că în ultima perioada pierde, nu mai intră pe traseu, spune că mă alege și când ajunge la joc se lasă ales”, spunea Războinicul.