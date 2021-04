Jador o detronează pe Elena Marin și devine preferatul publicului la Survivor România. Faimosul face o nominalizare surprinzătoare: „Votul meu nu e corect!”

In articol:

Jador a revenit în competiția Survivor România în această săptămână, după o absență îndelungată cauzată de accidentarea suferită la genunchi. Astfel, Faimosul a intrat din nou la votul publicului.

Jador, preferatul publicului la Survivor România după revenirea în competiție

Bătălia pentru primul loc în preferințele publicului s-a dat între Jador și Elena Marin. Odată ce a revenit pe traseu, cântărețul a fost votat din nou de cele mai multe ori de oamenii de acasă și a devenit

preferatul publicului.

Citeste si: Jador, revenire incredibilă la Survivor România. Faimosul, pregătit să intre pe traseu. „Eu nu spun că nu mai pot!”

Jador este fericit că telespectatorii continuă să-l susțină, deși a lipsit câteva săptămâni din competiție. El recunoaște că îi este greu să joace accidentat, însă rămâne pentru fanii săi la Survivor România . „Nu mă mai simt singur, simt că am din nou putere, mă bucur că au văzut că am luptat și am rămas pentru ei aici. Recunosc că mă chinui, au dreptate. Poate sunt a șasea roată de la căruță, dar ajută mult echipa și aduce puncte și într-un picior”, susține Faimosul.

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Citeste si: Sebastian Chitoșcă îl vrea aliat pe Jador, după ce a fost respins de Culiță Sterp. Cântărețul nici nu vrea să audă: „Eu sunt singur aici. Nu ajut pe nimeni!”

Din această postură, Jador a este nevoit să facă o nominalizare.

Deși recunoaște că votul pe care îl acordă nu este unul corect, Faimosul o propune pentru eliminare pe Ana Porgras.mai spune Jador.

Ana Porgras, nominalizată de Jador la Survivor România

Votul lui Jador nu este o surpriză pentru fosta gimnastă, pentru că în consiliul anterior nominalizarea cântărețului a fost aceeași. Așadar, odată ce Faimosul a fost votat preferatul publicului, Ana Porgras

știa că este vizată. Concurenta spune că aventura din Dominicană nu ar trebui să se încheie aici pentru ea, din moment ce mai are multe de arătat.

Citeste si: Sindy îi ține piept lui Sorin Pușcașu la Survivor România 2021! Cum l-a făcut Războinica de tot râsul: „Melcul critică pe toată lumea!”

„Mă așteptam, după consiliul pe care l-am avut când Jador m-a nominalizat. Mă așteptam să fiu nominalizată dacă va ieși favorit. Sunt liniștită, el nu a făcut altceva decât să am scoată în față. Publicul decide cine rămâne. Sunt fericită că am făcut parte din acest proiect. Dacă e să plec, voi pleca cu fruntea sus. Am multe de arătat, drumul meu nu ar trebui să se oprească aici. Vom vedea ce va fi”, a spus Ana Poargras.