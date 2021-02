Jador, probleme grave de sănătate la Survivor România. Medicul i-a interzis să intre pe traseu: „Corpul meu mă lasă...”

In articol:

Pentru prima oară de la începutul competiției, Jador nu a jucat un meci de imunitate la Survivor România. Faimosul are probleme de sănătate și a nu primit acordul medicului pentru a intra pe traseu.

Jador, probleme grave de sănătate la Survivor România

Jador a vorbit despre problemele de sănătate pe care le întâmpină la Survivor România, după ce Faimoșii au pierdut primul meci de imunitate din această săptămână. Artistul a dezvăluit în consiliul pentru nominalizare că are dureri foarte mari de spate și că îi este greu să intre pe fiecare traseu.

Totuși, el speră că starea lui de sănătate se va ameliora la un moment dat, iar până atunci va da tot ce poate în concurs. „Mă simt nașpa din punct de vedere fizic. Nu am fost expus niciodată la atâta foame, mușchii mei s-au cam dus. Din cauza unei probleme la naștere și fiind expus la efort am problema asta, nu foarte gravă, dar mă poate afecta pe viitor.

Și eu îmi doresc pe viitor să cânt la nunți și să dansez cu oamenii. Nu e o problema foarte gravă, dar mă afectează pe unele trasee, chiar dacă nu o arăt și mă arunc cu capul înainte. Am un psihic foarte puternic, am plecat de la minus 5 și am ajuns să am ce băga la stomac. Familia mea e mândră de mine. Nu pot să nu recunosc că o dau tot ce pot până mă ajută corpul. Corpul meu mă lasă încet , încet”, a spus Jador.

Reacția Faimoșilor după ce au pierdut meciul de imunitate la Survivor România

Faimoșii sunt dezamăgiți că nu au reușit să câștige primul meci de imunitate din această săptămână și speră ca data viitoare să învingă Războinicii.

N-a mers, am fost în deficit numeric. Îi felicit pe Războinici, îmi cer scuze în general dacă am făcut glume cu ei, am vrut să-i descurajez pe final și să nu o ia nimeni personal. Sper să câștigăm al doilea meci de imunitate măcar”, a declarat Culiță Sterp.

Andreea: Nu mă gândesc la punctul adus, ci la cele două puncte pierdute. Nu sunt descurajată, pentru că știu că nu am forță. Nu am avut așteptări și nu sunt dezamăgită. Pentru mine nu a fost o surpriză, de când am văzut proba mi-am dat seama că nu voi aduce puncte acolo.

Roxana: Am închis ochii, am luat exemplu Elenei, să nu văd. I-am auzit pe băieți care m-au susținut. E normal să vrei să lupți până la capăt, îmi pare rău că nu am adus punct și am pierdut jocul de imunitate. Felicitări tuturor, știu că a tras toată lumea.