Jador s-a logodit și renunță la muzică?

In articol:

Jador este unul dintre cei mai ascultați artiști români în momentul actual. El se bucură de un adevărat succes cu ultimele hit-uri lansate. În urmă cu o zi, el a lansat o piesă în spaniolă, intitulată ”No Podia Ver”. El a demonstrat că poate adopta și un alt gen muzical, nu doar manele. Piesa a fost lansată joi după-amiază, iar artistul a postat și un vlog cu imagini din spatele camerelor de filmat. Se pare că atenția lui Jador a fost atrasă de o violonistă foarte frumoasă.

„Mireasa mea în negru! Ne-am cunoscut acum 2-3 ore și am decis să ne căsătorim. Ești legată de mine! Am vrăjeală bună! Vrăjeala asta iese fără să vrea. Tu cânți cu vioara, ești profesoară?”, a declarat jador, în timp ce o ținea syrâns pe fata misterioasă.

„Cânt cu vioara și cu vocea. Termin conservatorul la canto”, a răspuns aceasta.

După mai multe replici prin care a încercat să-i atragă atenția, Jador a hotărât să o ceară în căsătorie pe violonistă. S-a pus într-un genunchi și i-a adresat marea întrebare

„Am venit cu această floare fake la tine, cu inima deschisă și un trup dezolant. Vreau să zic că n-am mai văzut sâni așa frumoși ca ai tăi niciodată, nu mai zic de fund. Îți dau această floare (...) Draga mea Bianca, vrei să fii soția mea? Am tot ce-ți dorești pe lume, am bani mulți, am pătrățele”, a declarat Jador, printre râsete.

După ce i-a pus „inelul” pe deget, cei doi au început să se îmbrățișeze și s-au pupat, dar doar pe obraz.

Jador, melodie dedicată femeii secrete din viața lui! Cine este iubita alături de care a fost în vacanță în Spania

Ceea ce este și mai interesant este pentru cine a făcut Jador această melodie. ”Este pentru o fată la care am ținut foarte mult și pe care am pierdut-o. Regret și acum! E o piesă în spaniolă, pentru că am fost în vacanță cu ea în Spania”, a afirmat nostalgic Jador.

Ca să nu lase loc la interpretări, Jador a mărturisit că este o poveste de dragoste mai veche și că fata nu a apărut niciodată la tv. Precizarea a fost făcută probabil pentru ca lumea să nu se gândească la Ella de la puterea Dragostei.

”Nu va așteptați la ce urmează, o piesa simțită și care vine din suflet. Ca artist vreau sa va uimesc cu ceva foarte diferit ! Va iubesc”, le-a transmis Jador fanilor săi chiar ănainte de lansarea piesei pe Youtube. (Citeste si: Lovitură pentru Jador și Culiță Sterp! Melodia, ștearsă de pe Youtube. Primele declarații)