Jador și Bogdan Mocanu revin în forță! Bianca Comănici, parte din surpriza verii. Avem primele imagini de la cel mai nou videoclip | EXCLUSIV

Bogdan Mocanu și Jador vor aduce senzația verii. Cei doi prieteni s-au cunoscut la Puterea Dragostei, iar în această vară urmează să lanseze împreună un videoclip de senzație.

Bogdan Mocanu și Jador revin în forță. Cine le va fi alături la surpriza verii

Artiștii au pregătit o surpriză de proporții pentru fani, iar jurnaliștii WOWbiz au aflat cele mai picante detalii cu privire la colaborarea verii.

Bogdan Mocanu și Jador pregătesc o adevărată surpriză pentru fani, iar Bianca Comănici și Berna le vor sta alături. Cei patru s-au cunoscut la Puterea Dragostei, i-ar acum s-au reunit pentru un videoclip de excepție.

Filmările au avut loc luni, iar jurnaliștii WOWbiz au pus mâna pe două imagini în exclusivitate, de pe platou.

Bianca Comănici s-a fotografiat alături de cei doi foști colegi, Jador și Bogdan Mocanu. Frumoasa brunetă a purtat o ținută lejeră, de vară, în timp ce Jador și Bogdan Mocanu s-au asortat la cămăși.

Jador și Bogdan Mocanu lansează împreună o nouă piesă

De-a lungul timpului s-a spus că Jador și Bogdan Mocanu s-ar fi certat, însă acum cei doi și-au unit forțele și lansează împreună o nouă piesă. Surpriza cea mai mare pentru fani este că li s-au alăturat și alte două foste colege de la Puterea Dragostei, Berna și Bianca Comănici.

Tensiunile dintre Jador și Bogdan Mocanu au dispărut, iar în prezent cei doi urmează că lanseze piesa verii. În luna decembrie a anului trecut, cei doi s-ar fi certat, însă niciunul nu ține la supărare așa că toate problemele au dispărut.

" Aaaa...N-are mă treabă.(...) Nu mă cert cu el și, și dacă ne certam, ne certăm.(...) Era supărat...nu mai știu de ce, ca am zis eu ceva de el la televizor, ca nu-mi place de “gagica-sa”(...) Eu nu am vorbit niciodată cu fata lui, nu ne-am văzut niciodată fată în față.(...) Și ce crezi... asta-mi da mesaje ca „nu mai vorbesc cu tine, ești un...”

Eu îi dădeam mesaje și cântam ”Mă cert cu tine, doar ca să te împac” I-am trimis filmare, am murit de râs. Nu are cum să se supere pe mine și nici eu pe el", a dezvăluit Jador la acel moment, pentru WOWbiz.ro.

Bogdan Mocanu a trecut peste necazurile de la mare

În urmă cu câteva săptămâni, Bogdan Mocanu a avut parte de momente de cumpănă atunci când se afla la mare și a fost atacat. Vedeta a lăsat problemele pe mâinile oamenilor legii, iar în prezent se pare că se concentrează pe carieră.

"În seara respectivă a organizat altcineva petrecerea și au fost alți băieți la intrare, care oricum sunt niște incompetenți. Nu știu cât de bine s-a controlat, dar asta va decide poliția. S-a întâmplat totul foarte foarte repede, imediat cum conflictul a luat amploare, lumea ne-a despărțit, ne-a separat de acolo. Tricepsul meu e tăiat și fascia și mușchiul.

Din câte am văzut, sunt fericit și norocos că nu mi-a atins artera de pe mâna stângă, pentru că chiar și așa, cu tot cu apărarea mea, tot puteam să mor și dacă îmi tăia artera. Pot să mișc brațul acum, e ok, m-au cusut bine. Aștept să mă recuperez, dar e mai complicat cu diabetul, pentru că mă vindec de trei ori mai greu decât un om normal și o să mă chinui un pic.

Am făcut plângere, am făcut toate demersurile necesare, am fost la medicina legală, vreau să rezolv chestia asta cât mai repede și cât mai eficient posibil. Dacă ar fi fost o altercație simplă, un conflict violent sau ceva de genul, poate mai mergea cu o împăcare, prin căile noastre, dar atâta timp cât a atentat la viața mea, vreau să răspundă pe măsură.", a mărturisit Bogdan Mocanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.