Jador și Georgiana s-au împăcat! Cum au fost surprinși cei doi amorezi: ”Bat clopote de nuntă”

In articol:

Jador și Georgiana Elisei au parte de o dragoste cu năbădăi, cu multe certuri și împăcări. Artistul a reluat relația amoroasă cu fosta lui iubită ori...nu au fost despărțiti niciodată cu adevărat! Asta pentru că iubirea dintre ei a rezistat și cât timp Jador a fost la Survivor! Duminică după-amiază, fostul ”faimos” a fost surprins împreună cu Georgiana pe malul Lacului Snagov.

Ei bine, cei doi îndrăgostiți nu au fost singuri, ci cu prietenii apropiați, printre care și Roxana Nemeș și Cătălin Moroșanu: o mică reîntâlnire după competiția fenomen de la Kanal D.

Jador, Roxana Nemes si Catalin Morosanu[Sursa foto: Instagram]

Faimoșii s-au întâlnit pe malul lacului Snagov! Georgiana, surpriza zilei

Jador, Roxana Nemeș și Cătălin Moroșanu au petrecut duminica împreună, cu muzica și voie bună. Bineînțeles, și cu partenerii lor. Lui Jador i s-a alăturat Georgiana Elisei, cu care a fost văzut de mai multe persoane. Cei doi s-ar fi comportat ca un cuplu și nu ar fi ezitat să-și arate sentimentele chiar de față cu prietenii lor. Pe Instagram au început să circule imagini cu Jador și Georgiana, iar susținătorii ”faimosului” s-au bucurat tare mult să vadă că relația lor merge ca pe roate.

Citeste si: Jador și Roxana Ghiță, despre ce s-a întâmplat între ei înainte să înceapă Survivor România: „La hotel, te-am luat după gât și...”

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

” Așa cum deja vă anunțasem, bat clopote de nuntă, dragii mei”, au scris Viperele Vesele, în mediul online, alături de imaginea cu Jador și Georgiana Elisei.

Jador și Georgiana[Sursa foto: Instagram]

Georgiana, surprinsă în barcă cu Jador[Sursa foto: Instagram]

Cum a cunoscut-o Jador pe Georgiana, marea lui dragoste

” Neagra este fata pe care am cunoscut-o în timpul facultății, am stat ceva timp cu ea. Și m-a cunoscut ca Ionuț, care era casier, și nu ca Jador, care are bani în buzunar și poate să mănânce ce vrea el. Femeia are tot respectul meu, am spus mereu de ea și o să mai spun. Mi-aș dori din suflet să mă aștepte cât am de muncit. E româncă, îi spun neagra că pare ca țiganca”, a spus Jador.