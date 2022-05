Jador, urmărit de ghinioane?! Celebrul artist a întâmpinat mai multe probleme cu banii: "A fost o perioadă destul de grea pentru că și eu sunt om"

In articol:

Cântărețul a povestit pe rețelele sociale un evenimente mai puțin plăcut din viața lui, mai exact a vorbit despre momentul în care nu a mai primit banii pentru un concert.

Totuși, se pare că acestea nu sunt primele probleme cu banii pentru artist.

Jador a vorbit la „Duet” despre faptul că se simte singur, iar atunci când a avut nevoie de sprijin nu i-a fost nimeni alături, chiar dacă el i-a ajutat pe cei din jur cu sume mari de bani.

Jador, mărturisiri cu privire la banii pe care i-a împrumutat prietenilor

Artistul i-a dezvăluit Alexandrei Ungureanu că se simte extrem de singur, iar în afară de două persoane apropiate nu consideră că are prieteni, pentru că foarte mulți oameni, deși el i-a ajutat, l-au lăsat la greu și nu i-au fost niciodată alături.

„ Unul dintre cele mai nașpa lucruri e că mă simt din ce în ce mai singur în ultimul timp(...) Nu am prietenii(...) Sunt oameni care mă îndrăgesc, dar nu îmi sunt prieteni pentru că eu, atunci când îi sun, nu sunt prezenți unde am nevoie și nu consider că sunt prietenii mei.

Eu nu am cerut niciodată bani de la nimeni. Eu am dat bani la toți(...) Le-am dat bani și nu bani puțini, foarte mulți bani tuturor și ideea e că voiam doar sprijin moral. A fost o perioadă destul de grea pentru că și eu sunt om. Poate că râd toată ziua, dar la final ajungi acasă și nu mai ai cu cine să râzi și atunci devine o obsesie din asta să stai pe telefon”, a povestit Jador, la Duet cu Alexandra Ungureanu.

Seriozitatea se pare că este un elemente extrem de important pentru cântăreț, iar despre această calitate a sa a vorbit și în emisiunea de la theXclusive.

„Viața te învață, când pierzi lucruri de care ar fi trebuit să profiți ești serios. Bine, eu nici nu am fost neserios așa că să am de pierdut”, a explicat artistul.

Jador [Sursa foto: Captură YouTube]

Jador s-a apropiat de Dumnezeu

Artistul a vorbit despre faptul că se simte singur, chiar dacă are milioane de fani. În acest context, Jador a mărturisit că s-a apropiat mai mult de Dumnezeu

„M-am împrieteni foarte mult cu Dumnezeu în ultima perioadă. Chiar m-am împrieteni și nu știu mă simt mai protejat(...) Simțeam că era supărat pe mine că fac prostii și îmi era rușine, dar până la urmă am început să vorbesc cu el.(...) E foarte important să crezi, dar sunt oameni care încearcă să le inducă oamenilor că doar oamenii culți nu cred în Dumnezeu, eu prefer să fiu prostimea”, a dezvăluit Jador.

Jador a primit țeapă la un eveniment

Jador a întâmpinat, recent, o serie de probleme în plan profesional. Artistul a vorbit pe Tik Tok despre un moment mai puțin plăcut și anume o situație în care nu a mai primit banii pentru un eveniment.

„Pentru organizatorul de la Arad. Boss, nu ți-ar fi rușine să vorbești urât de mine în condițiile în care eu am venit aici și am bătut sute de kilometri ca să vin să le cânt la oamenii ăia și tu să vii la sfârșit să-mi zici că nu vrei să-mi dai banii.

Nu ți-ar fi rușine să vorbești urât despre mine, boss, ca să știe tot Aradul, băiatul nu a vrut să-mi dea banii. E puțin altfel decât oamenii normali și am bătut sute de kilometri degeaba. Uite, oameni care cară bagaje în cârje, așa mergem pe drum, ca să venim degeaba”, a zis Jador într-un filmuleț pe TikTok.

Pentru artist a fost cu atât mai deranjant cu cât a fost nevoit să meargă sute de kiloemtri, de la București la Arad, alături de echipa sa.

