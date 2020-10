Carmen de la Salciua supersexy pentru Jador

”Fata (Carmen de la Sălciua, n. red.) este un om de treabă rău de tot, un om cu suflet mare, dar asta nu înseamnă că între noi doi ar exista ceva, o iubire. E doar un respect, este o femeie frumoasă, o fată frumoasă, pe care o apreciez, are o voce frumoasă, cântă frumos, are un caracter frumos, dar... atât”, a spus Jador.

Mai mult decât atât, Jador a explicat care ar fi motivele pentru care nu s-ar putea iubi cu Carmen de la Sălciua, iar în argumentele sale nu s-a strecurat nicio clipă prezența Georgianei, iubita oficială a manelistului. ”Culiță fiind prietenul meu, nu aș putea să am o relație cu Carmen. În primul rând, din respect pentru el, că nu am cum să am o relație cu fosta lui nevastă... Culiță mi-e prieten, ea mi-e prietenă... Dacă ei doi sunt certați, ce treabă am eu cu asta? Nu știu dacă sunt certați, cred că sunt prieteni, nici nu știu care este relație dintre ei doi. Amândoi sunt niște oameni superfrumoși, de treabă... Dar eu nu am nicio treabă cu fata asta, e o fată extraordinară, o respect mult, iar din toate femeile din muzică pe ea și pe Ruby le iubesc cel mai mult. Dar le iubesc ca pe niște surori...”, a mai spus Jador.

Carmen de la Salciua e una dintre cele mai senzuale artiste de la noi

Cu toate acestea, tot Jador recunoaște că a rămas cu gura căscatră când a văzut-o pe Carmen de la Sălciua, la filmări. ”La videoclip a venit îmbrăcată normal, dup-aia s-a schimbat în cămașa aia. I-am zis: Carmen, fimezi așa? Că nu eram genul ei să filmeze așa... Și ea era sexy... dar spre decent”, a explicat Jador.

Carmen de la Sălciua și Jador, locul I în Youtube

"Cred că este cel mai frumos sentiment din lume să te simți atât de iubit de oameni și va mulțumim din suflet, atât eu cât și Jador, pentru că ați adus colaborarea noastră, într-un timp atât de scurt, pe locul 1 în Trending pe YouTube România și pe locul 21 în lume. Este o realizare mare, nu am cuvinte, și este o mulțumire sufletească că am ajuns la sufletele voastre... și că ne-ați urcat pe un piedestal, iar locul asta vi-l dorim din suflet vouă celor care ne iubiți și ne ascultați muzică. Vă iubim și va mulțumim încă odată pentru tot ceea ce faceți pentru noi, fără voi nu am fi ajuns aici! Avem cei mai minunați fani! Pe această cale țin să-i mulțumesc din suflet producătorului meu Florin Nek, omul care a crezut în mine și căruia îi datorez totul. Mulțumesc, Nek!", ne-a declarat Carmen de la Salciua.

Carmen de la Salciua supersexy pentru Jador

De altfel, Carmen de la Sălciua a avut numai cuvinte de laudă pentru Jador. ”Nu mă așteptam să mă înțeleg atât de bine cu Jador. Este un tip foarte simpatic, reușește să te facă să râzi tot timpul, este tonic din cale afară (n. red., plin de energie). (...) Sper ca lumea să simtă chimia dintre noi. Ne-am înțeles bine și la filmări, și la înregistrări, sper ca piesa să fie un adevărat succes, mai ales că am rezonat și altfel între noi. Și nu văd de ce nu ar fi, mai ales că ne-a plăcut amândurora cum a ieșit, iar videoclipul este, cu adevărat, excepțional”, ne-a spus Carmen de la Sălciua despre Jador.