Jean Paler trăiește de pe o zi pe altă! Ce pensie are, de fapt, actorul: „După 43 de ani de carieră...”

Jean Paler se confruntă cu probleme financiare [Sursa foto: Captura Video] 15:52, aug 8, 2021

Jean Paler a venit în platoul unei emisiuni televizate, unde a dezvăluit ce sumă primește din partea statului român. În presă s-a vehiculat că actorul primește o pensie de peste 1.000 de lei, însă realitatea este de fapt alta. După 43 de ani de carieră, el primește o pensie lunară de 840 de lei.

Această sumă îi ajunge actorului doar pentru un sfert din medicamentele de care are nevoie.

Starea de sănătatea a lui Jean Paler s-a agravat de-a lungul anilor. El a mărturisit că a decis să renunțe la viața agitată din București și s-a mutat la Sinaia. Situația lui financiară nu este una care să îi aducă un trai fără griji. Pe timp de iarnă, Jean Paler are probleme financiare mari, iar de multe ori, oamenii au venit la el și i-au adus mâncare.

„După 43 de ani de carieră, 840 de lei. Reușesc să-mi cumpăr cam trei sferturi din medicamentele de care am nevoie și fără de care nu pot să trăiesc. Am fugit de la București, am pendulat între teatrele de revistă și am stat în București aproape 50 de ani”, a declarat Jean Paler, într-o emisiune televizată.

Jean Paler, dezvăluiri cutremurătoare despre perioada în care a fost internat

Jean Paler a fost internat iarna trecută din cauza unor probleme de sănătate. Celebrul actor era suspect de coronavirus, iar angajații spitalului s-ar fi comportat deplorabil. El ar fi fost bătut și jignit chiar de cadrele medicale.

„Salonul era o celulă, de fapt. S-a întâmplat în iarnă, eram suspectat de COVID-19. Era un frig de nici ursul polar nu stătea acolo. Am îndrăznit, când nu mi-au încuiat ușa, că mereu mă încuiau acolo, să ies pe hol și să cer o pătură, că tremuram. Nu văzusem țipenie de om și am văzut din senin vreo șase-șapte... Mi-au dat brânci, m-au înjurat, m-au jignit, unul mi-a tras și una în fălci, ca să-mi fie bine”, a dezvăluit actorul.