Jennifer Lopez și Ben Affleck nu se mai ascund. S-au sărutat în public, într-un restaurant. VIDEO senzațional

Jennifer Lopez și Ben Affleck, sărut în public [Sursa foto: Captură YouTube]

Jennifer Lopez și Ben Affleck se iubesc din nou, la 17 ani, de la prima relație.

Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au sărutat în văzul tuturor

Povestea lor de dragoste a fost reînviată, iar zvonurile au fost confirmate de ultimele imagini surprinse cu ei doi la restaurant.

Deși zvonurile că Jennifer Lopez și Ben Affleck ar fi din nou în preună circulă de mai mult timp, acum există și dovada. Ei au fost surprinși în timp ce se sărută la un restaurant, scrie pagesix.com. Imaginile s-au răspândit în mediul online rapid și nu mai există nicio îndoială cu privire la relația dintre cei doi. Potrivit sursei citate, la masă au participat și cei doi copii ai artistei, semn că au acceptat noul iubit al mamei lor.

Jennifer și Ben Affleck formează un cuplu la scurt timp după ce cântăreața s-a despărțit de Alex Rodriguez. Zvonurile despre relația dintre cântăreață și actor au apărut pe 30 aprilie când Ben Affleck a fost fotografiat de mai multe ori vizitând casa artistei din Los Angeles.

Jennifer Lopez și Ben Affleck au fost logodiți în 2002

Ben Afflec și Jennifer, parteneri în film[Sursa foto: Captură YouTube]

Jennifer Lopez povestea la acea vreme despre cât de fericită este cu Ben Afleck într-un interviu cu Diane Sawyer. „Este cel mai magnific lucru pe care l-am văzut vreodată”, a spus ea despre diamantul roz de 6,1 carate pe care i l-a dat Affleck. Bijuteria ar fi costat 2,5 milioane de dolari.

Cei doi programaseră și nunta în septembrie 2003, însă au decis să o amâne.

"Din cauza atenției mass-media excesive din jurul nunții noastre, am decis să amânăm data. Când ne-am trezit gândindu-ne serios să angajăm trei „mirese false” separate în trei locații diferite, ne-am dat seama că ceva nu este în regulă. Am început să simțim că spiritul a ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai fericită zi din viața noastră ar putea fi compromis. Am simțit că ceea ce ar fi trebuit să fie o zi veselă și sacră ar putea fi stricată pentru noi, familiile și prietenii noștri.", au declarat cei doi la momentul respectiv.

Relația lor a ținut până în 2004, când cei doi și-au încheiat logodna. J.Lo a confirmat vestea tristă prin purtătorul de cuvânt al acesteia.

„Confirm zvonul că Jennifer Lopez și-a încheiat logodna cu Ben Affleck. n acest moment dificil, vă cerem să îi respectați intimitatea.”, se susținea în acel moment în declarație, pentru MTV.

După despărțirea de Ben Affleck, Jennifer Lopez s-a căsătorit cu Mark Anthony

Jennifer Lopez și Marc Anthony[Sursa foto: Captură YouTube]

La cinci luni de la despărțirea de actor, Jennifer Lopez s-a căsătorit cu prietenul ei Mark Anthony. Cei doi au împreună gemeni, fiica Emme Muñiz și fiul Max Muñiz. Relația lor a durat până în 2014.

În cartea ei din 2014, "True Love", J.Lo a reflectat asupra perioadei tulburi dintre anunțarea despărțirii sale de Affleck și căsătoria cu Anthony.

„Ben și cu mine ne-am despărțit în momentul în care am crezut că ne angajăm unul pentru celălalt pentru totdeauna, a fost prima mea adevărată durere de inimă, am simțit că inima mi-a fost smulsă din piept. Am căutat confort în altă persoană, am încercat să găsesc pe cineva care să mă facă să mă simt iubită și dorită... Marc a revenit în viața mea la trei zile după ce ar fi trebuit să fiu la altar spunând „DA” altui bărbat.", scrie Jennifer Lopez în cartea sa.

După un an de despărțirea de Jennifer Lopez, Ben Affleck s-a căsătorit cu Jennifer Garner

Ben Affleck și Jennifer Garner[Sursa foto: Captură YouTube]

Ben Affleck a trecut repede la următoarea relație, după despărțirea de Jennifer Lopez. S-a căsătorit cu Jennifer Garner în 2005, iar noul cuplu de la Hollywood au împreună trei copii: fiicele Violet și Seraphina Affleck și fiul Samuel Affleck. Cuplul a divorțat în 2018.