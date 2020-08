In articol:

Jo si Juno[Sursa foto: Instagram]

Cântăreața Jo și rapperul Juno nu mai formează un cuplu de ceva timp. Cei doi au avut o relație de aproape doi ani și au locuit împreună. Artista a explicat motivul despărțirii, imediat după ce pe rețelele de socializare apăruseră zvonuri cu privire la ruptura dintre ei. Aceasta a clarificat situația spunând că au nevoie de o pauză temporară, după ce au petrecut foarte mult timp împreună.

”Adio”, piesa care îi cucerește pe fanii cântăreței

Jo a povestit motivul despărțirii. „Cred că greșeala noastră a fost că am ales să ne facem publică viața asta personală și acum trebuie să dăm socoteală de fiecare dată. Poate ne-am maturizat. Ca în orice cuplu, există și momente mai puțin plăcute. Nu am fost despărțiți. Am considerat că e firesc și normal să mai luăm o gură de aer. Ne-am sufocat un pic pentru că ne-am iubit și ne iubim foarte mult”, a spus Jo în cadrul unei emisiuni TV.

Totodată, aceasta a mai explicat că cei doi ajunseseră să se sufoce unul pe celălalt, pentru că petreceau foarte mult timp împreună. Ioana Anuța spunea că despărțirea este una temporară. „Ne-am sufocat pentru că nu am știut să gestionăm lucrurile astea. Ne-am sufocat pentru că nu am știut cum să facem să fie bine. Noi doi ani jumătate cât am fost împreună ne-am sufocat încontinuu. Stăm împreună, dar nu trebuie să stăm numai împreună”, a adăugat Jo, la momentul respectiv.

Astăzi, Jo a lansat o nouă piesă care are un mesaj dureros, dar adevărat. Piesa se numeste ”ADIO”.

“Adio” este o piesa care a ieșit din suflet. Poate cea mai de suflet piesa a mea de pana acum. Experiențele de viața prin care trecem ne schimba, ne sensibilizează, dar cel mai important, ne inspiră la creație. Muzica mereu m-a ajutat sa ma descarc, dar de data asta pot sa spun ca aceasta piesa m-a eliberat. Mi-a dat aripi.