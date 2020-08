Stirile Kanal D din Prime Time, pe podiumul audientelor

Silvia Ioniță, prezentatoarea Știrilor Kanal D

Kanal D s-a clasat joi, 27 august, pe locul doi in topul televiziunilor din Romania, cu Stirile Kanal D din Prime Time, pe targetul Comercial.

Conform datelor furnizate de Kantar Media, principalul grupaj informativ al zilei Kanal D, prezentat de Silvia Ionita, s-a pozitionat pe locul doi in audiente, cu 2,6% rating si 14,0% cota de piata, in randul publicului urban, cu varsta cuprinsa intre 18 si 49 de ani.

Radiografie a evenimentelor importante din fiecare zi, ce au impact major in societate, Stirile Kanal D reprezinta una dintre principalele surse de informatii ale telespectatorilor. Relevanta stirilor, responsabilitatea in transmiterea acestora, credibilitatea surselor sunt doar cateva criterii care fac din principalul jurnal informativ al zilei Kana D sursa de informatie de incredere pentru milioane de romani.

Logo Știrile Kanal D

Ieri, in intervalul orar 19:00 – 20:00, Kanal D a fost umarit, in medie, in fiecare minut al difuzarii de peste o jumatate de milion (505.000) de romani din intreaga tara.

In minutul de maxima audienta, atins la 19:59, peste 744.000 de telespectatori urmareau informatiile prezentate de Silvia Ionita in cadrul Stirilor Kanal D.